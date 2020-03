Investissements 3.0: les technologies du futur aujourd’hui

Un problème qui nous rend fiers de CriptoTendencia est la variété de contenu que nous exposons sur la page. Nous nous concentrons principalement sur les crypto-monnaies, mais nous avons une variété de sujets, tels que les tendances financières du monde ou les technologies qui forgent le monde. Par conséquent, cette fois, nous exposons ce que nous appelons Investissements 3.0.

Qu’est-ce que l’investissement 3.0?

C’est un terme que nous avons inventé, donc si vous recherchez sur Internet, vous pouvez obtenir d’autres idées ou concepts. Nous le définissons comme une nouvelle façon de faire des investissements, en utilisant de nouveaux outils qui n’existaient pas auparavant. Par conséquent, dans cet article, nous exposerons les technologies qui peuvent avoir un impact sur la façon dont les gens font des investissements dans le monde entier.

En commençant par clarifier qu’avec les investissements, nous entendons toutes les activités financières où les gens décident de déposer de l’argent dans une proposition. Cela va de la manière traditionnelle, comme l’acquisition d’actions, ou moderne, comme les crypto-monnaies. Soulignant que les technologies commencent à influencer les investissements dès la conception.

De plus, mettez en évidence que nous nous référons aux nouvelles technologies, que nous traitons dans la page, afin qu’elles soient des visages familiers.

Blockchain

Pour commencer la liste des technologies qui modifient les investissements, nous trouvons notre préférée. Depuis sa naissance, la technologie Blockchain avait pour objectif de révolutionner le monde financier. Il est à noter que l’impact de cette technologie est particulièrement dirigé sur les plateformes qui permettent les investissements, plutôt que sur l’investisseur.

Avec cette idée, nous voulons dire que ce sont les plateformes qui bénéficient principalement de cette technologie, car elles permettent d’améliorer leurs services. Il y a deux contributions importantes à considérer lors de l’évaluation de cette technologie.

Premièrement, le stockage des informations de manière sécurisée et immuable, permettant aux investissements d’être aussi transparents et efficaces que possible. La deuxième contribution concerne la possibilité d’améliorer le respect des accords, avec l’apparition de contrats intelligents.

Intelligence artificielle

La deuxième technologie qui, selon nous, représente 3,0 investissements est celle qui a régné en 2019 pour ses avancées révolutionnaires, l’intelligence artificielle. Contrairement à la Blockchain, cette technologie peut directement soutenir et influencer les investisseurs lors de la prise de décisions.

La façon dont cette technologie peut influencer est avec les plates-formes que nous avons exposées à plusieurs reprises, à savoir l’analyse des données. Grâce à la capacité des IA d’étudier et d’évaluer les données fournies, il s’agit d’une aide directe à l’investisseur pour évaluer la situation du marché. De cette façon, les investissements peuvent être réalisés efficacement.

Comme dit le proverbe, deux têtes pensent mieux qu’une.

Nous clôturons l’article, vous avez demandé aux lecteurs s’ils considèrent qu’Investissements 3.0 inclut une autre technologie en plus de celles que nous avons exposées. Nous vous invitons à laisser votre réponse et votre avis dans les commentaires.

