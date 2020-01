Investissements: comment réagir au marché baissier, dans tous les groupes d’âge

La forte baisse des marchés survenue lundi 27 janvier, pire jour pour Wall Street depuis octobre dernier, suggère une nouvelle réflexion sur la manière dont les investisseurs doivent agir face à de tels événements. Et sur la façon de se comporter, plus généralement, lorsque le peur d’un marché baissier ça devient plus fort. La discussion ne peut être retracée qu’aux objectifs d’investissement que nous nous sommes fixés. Ceux-ci sont généralement étroitement liés au stade de la vie dans lequel vous vous trouvez. Voici comment réagir aux sonneries d’alarme pour chaque tranche d’âge,

Entre vingt et quarante ans

selon James Sweeney, consultant financier agréé et fondateur de Switchpoint Financial Planning, les flux d’épargne sont plus importants à ce stade de la vie que les retours sur investissement. Même une grande différence dans les rendements à court terme aurait donc peu d’impact sur les résultats, car les sommes en jeu sont encore faibles.

Pour cette raison, dans ce groupe d’âge, la chose la plus sage pour faire face à la turbulence et aux marchés baissiers et s’armer de patience et les ignorer. Cet argument reste valable tant que vous disposez d’une base de liquidités suffisante pour couvrir les dépenses à court terme.

Entre quarante et cinquante ans

Lorsque la retraite est dans 10 ans ou plus, ce serait une grave erreur de vendre au milieu d’un marché baissier, dans le but de réduire les pertes. Habituellement, une décennie est plus que suffisante pour compenser les pertes du marché, a déclaré Sweeney.

Toutefois, si des dépenses importantes ont été prévues, il peut être utile de céder une partie de votre épargne à l’avance pour y faire face, réduisant ainsi le risque que ces sommes soient soumises à une éventuelle baisse des marchés.

Entre soixante et soixante-dix ans

Lorsque l’âge de la retraite approche, il est temps de réduire votre exposition au risque. Selon les consultants contactés par la Cnbc, un bon équilibre serait de maintenir en liquidité un montant égal au moins aux dépenses totales de deux ans. Dépasser ce seuil pourrait être encore mieux si vous pensez pouvoir le faire sans renoncer à des objectifs à long terme.

Tout désinvestir est généralement un choix excessif, car il pourrait encore y avoir beaucoup de temps devant vous et les loyers d’investissement peuvent augmenter les ressources nécessaires pour maintenir un style de vie.

Si vous êtes déjà retraité

Dans cette dernière phase de vie, Sweeney suggère de créer une réserve égale à 5-10 ans de dépenses investies en obligations et liquidités. Ce tampon sert à amortir l’impact d’un marché baissier: de là, l’argent nécessaire au maintien de son mode de vie peut être retiré. La composante investie en actions, que Sweeney recommande de conserver, ne doit pas être touchée pendant la phase baissière.