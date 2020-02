Investissez dans la consommation de la génération Y

Les investisseurs sont toujours à la recherche de nouveaux thèmes d’investissement. L’un d’eux est représenté par les entreprises préférées des milléniaux, la génération qui, plus que d’autres, a révolutionné la consommation et les modes de vie. On en parle avec Riccardo Baldissera, Kairos Portfolio Manager et co-manager du nouveau produit KIS Millennials, un fonds spécialisé dans l’investissement dans des sociétés privilégiées par ce segment de la population.

Dr Baldissera, quels sont les principaux titres et secteurs du portefeuille?

KIS Millennials est un produit d’actions libellé en dollars dont l’objectif est d’offrir une appréciation du capital à moyen et long terme. C’est un secteur thématique, en fait son portefeuille est investi dans 16 secteurs différents, ceux qui selon nos analyses ont le plus grand impact du changement de consommation dicté par les Millennials et allant des plus traditionnels, tels que l’immobilier et la restauration, à ceux d’extraction plus récente tels que les médias sociaux et la mobilité.

L’industrie la plus représentée à ce jour est celle des paiements électroniques, à travers des sociétés telles que PayPal, Visa, etc. Un poids très important sur le portefeuille est représenté par le thème Divertissement, qui va des services de streaming vidéo aux services audio, même aux entreprises liées au monde en pleine croissance des jeux vidéo. Un grand espace est également dédié à la catégorie des détaillants, motivé par les préférences de dépenses vers les produits numériques et grand public.

Quels rendements attendez-vous de cette stratégie d’investissement?

L’objectif du Compartiment est de générer une performance supérieure à celle du marché américain dans son ensemble, grâce à l’investissement dans des sociétés correctement positionnées dans un contexte économique dans lequel les Millennials représentent le consommateur prédominant et donc bénéficient d’un avantage intrinsèquement compétitif. Cet avantage concurrentiel devrait se refléter dans une meilleure performance boursière sur un horizon de 3 à 5 ans.

Pour cette raison, le rendement attendu du Compartiment est fonction de celui du marché américain, qui, selon nous, continuera dans sa progression au cours des prochains mois, grâce à l’effet combiné des politiques monétaires expansionnistes et du redémarrage du cycle économique, plus une contribution positive apportée par le surperformance des actions de la génération Y.

À quel type d’investisseur cette stratégie d’investissement convient-elle?

Il s’agit d’un investissement en actions qui, d’une part, investit sur le marché américain, statistiquement moins volatil que ses homologues européens et émergents, tandis que d’autre part, il a une croissance biaisée qui accentue ses fluctuations et sa dépendance à l’égard d’un scénario prolongé de taux bas . Dans l’ensemble, il s’agit d’un produit à volatilité moyenne à élevée. En termes absolus, il convient à tous les investisseurs qui consacrent une partie de leur portefeuille aux actions.

En termes relatifs, c’est un excellent substitut à l’investissement passif en actions américaines pour les investisseurs qui ont un horizon de 3 à 5 ans. KIS Millennials dispose d’une équipe de recherche interne et d’analyse fondamentale qui possède une expérience significative sur le marché boursier américain; il peut également compter sur l’excellente expertise des technologies de rupture, les nouvelles frontières numériques et l’anticipation des nouvelles tendances par l’équipe d’analystes dédiée.

Existe-t-il des différences entre les consommateurs dans différentes parties du monde?

Oui, il y a des différences. Selon les principales études de marché sur la génération Y et sur la base de nos analyses, chaque consommateur a un comportement qui résulte d’une richesse de connaissances, d’expériences, d’usages et de coutumes. Il va sans dire que les consommateurs de différents pays ont des comportements différents et, bien que la mondialisation atténue ces différences en donnant un accès mondial non seulement aux biens mais aussi aux services et aux connaissances, le patrimoine culturel est trop enraciné pour être totalement éliminé.

Cependant, les différences entre les consommateurs d’âges différents sont plus larges et plus marquées que celles des consommateurs de différentes zones géographiques, et c’est précisément sur ce facteur que se fonde la KIS Millennials.