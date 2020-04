Investissez dans une meilleure industrie pharmaceutique avec NowRX

Vous voulez voir un avenir meilleur? Investissez-y dès aujourd’hui.

Avril

19, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

L’industrie pharmaceutique est réputée intransigeante, résistant aux perturbations pendant si longtemps qu’elle a contribué à des coûts pharmaceutiques et pharmaceutiques extrêmement élevés. La pharmacie de détail est aujourd’hui une industrie de 330 milliards de dollars, caractérisée par des primes élevées et des inconvénients. L’industrie pharmaceutique offre simplement aux clients un mauvais modèle et, jusqu’à présent, il n’y a eu pratiquement aucun effort de changement.

NowRx, cependant, est le fer de lance d’innovations en matière de technologie, de service et de commodité pour perturber le marché et promouvoir un changement positif, et il s’avère être une perspective solide pour les investisseurs entreprenants.

Leur modèle commercial moderne se concentre sur des micro-centres de traitement des commandes à faible coût et hautement automatisés qui permettent une infrastructure de traitement et de livraison des commandes rationalisée. Avec des consultations de pharmacien rapides et par téléphone et une livraison le jour même dans de nombreux États-Unis NowRx supprime les pharmacies intermédiaires, réduisant les frais généraux et économisant de l’argent aux clients.

Depuis 2017, NowRx a vu ses revenus augmenter de 280% et son taux de croissance de 1 000%, démontrant que les gens sont prêts à acheter leur modèle. Ils annoncent une croissance prévue de 33% d’un mois à l’autre de leurs revenus en mars pour atteindre 1,2 million de dollars et un doublement du taux de nouveaux comptes clients par rapport au début de 2020. De plus, avec un nouveau 5 600 pieds carrés. à Mesa, en Arizona, NowRx est entièrement investi dans l’expansion à l’échelle nationale.

NowRx est une entreprise dont la mission est que la grande majorité des gens peuvent soutenir. À l’heure actuelle, c’est une occasion idéale d’investir et ils recherchent activement de nouveaux investissements. Vous pouvez trouver NowRx sur la plate-forme SeedInvest, une communauté de startups de pointe hautement approuvées et disponibles pour l’investissement public.

