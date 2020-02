iopensopositivo: le projet d’éducation financière pour les jeunes

6 février 2020, par Alessandra Caparello

Pour accroître les connaissances de base sur l’assurance, la sécurité sociale et la gestion et la planification des ressources financières personnelles et familiales, tout cela est éducation financière, des connaissances fondamentales à acquérir dans le présent pour mieux vivre votre avenir.

#iopensopositivo: le projet d’éducation financière destiné aux jeunes

Mais pour créer des citoyens conscients et informés financièrement par la parole, il faut partir dès le plus jeune âge, dans toutes ses facultés intellectuelles. Juste leéducation financière des plus jeunes est au cœur du projet #iopensopositivo, promu par le ministère du Développement économique et Unioncamere, en collaboration avec le comité de planification et de coordination des activités d’éducation financière.

En quoi consiste le projet #iopensopositivo? Il s’agit d’une initiative réservée aux élèves des trois dernières années du secondaire, qui consiste en un parcours de formation et d’information en ligne. L’objectif principal est de donner aux jeunes une perception correcte de leurs ressources économiques ainsi qu’une prise de conscience des difficultés et des risques de l’investissement et du lancement micro-entrepreneuriat.

Les jeunes ont informé aujourd’hui qu’ils deviendront demain des adultes conscients. Le projet est une véritable école en ligne et à la fin du cours divisé en six modules développés suivant un parcours narratif en animation graphique, divisé en quatre domaines plus un approfondi, un certificat de compétence financière sera délivré. Les étudiants peuvent s’inscrire directement depuis le site ou via leur école. Et il sera possible d’approfondir les sujets traités à travers les documents joints pour ensuite faire face au test. Le test de performance vous permettra de dresser un classement: “qui va gagner?” Et les vingt premiers classés pourront participer à l’école spéciale d’hiver de Rome.

