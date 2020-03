iorestoacasa, la campagne de soutien à la protection civile est en cours

10 mars 2020, par Mariangela Tessa

Le crowfunding s’implique dans la lutte contre COVID-19. Grâce au soutien de Save the Planet, Starteed, Walliance et Oval se sont activés pour aider à contrer l’urgence du coronavirus à travers le collecte de fonds de crowdfunding. Objectif: collecter des dons qui seront entièrement reversés à la Protection Civileet, sur les indications de destination du Premier ministre.

«#IoRestoaCasa est le message que nous devons transmettre ces jours-ci: nous diffusons ce hashtag, le faisons nôtre, nous exhortons tout le monde à rester à la maison pour éviter la propagation de l’infection. Et pendant que nous sommes chez nous, nous pouvons faire quelque chose, pas impuissants: nous soutenons le système national de santé et donnons à la protection civile “, informent les organisateurs de la campagne de financement.

Tel est le sens de la collaboration qui a été officiellement lancée hier, et qui, grâce à des dons gratuits, veut aider à l’achat de respirateurs, de masques et d’autres appareils médicaux, à allouer au soutien des hôpitaux les plus engagés dans la lutte contre cette épidémie dans un situation où les Italiens sont désormais contraints à un triage pour avoir accès à la réanimation, en fonction de l’âge et de la gravité du patient.

Un site Web ad-hoc www.iorestoacasa.com a été créé où vous pouvez vous connecter et faire un don. Le site a une forte empreinte communicative auprès du grand public suggérant, avec le hashtag #iorestoacasa, ce que les institutions et les médecins conseillent depuis plusieurs jours: rester à la maison jusqu’à la fin de l’urgence, éviter la propagation et la contagion du virus.

