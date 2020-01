Italie: à la recherche d’une nouvelle identité, l’avis de Giovannini

Une baisse démographique et une augmentation de l’âge moyen des Italiens affectent les perspectives économiques du pays. Les estimations des principales organisations internationales voient une croissance économique asphyxiée pour l’Italie dans les années à venir, avec des répercussions négatives potentielles sur le bien-être et les pensions. À cela s’ajoute le poids de la dette publique qui navigue désormais à 130% du PIB, sans voir de sérieuse trajectoire de réduction à l’horizon.

Pour comprendre comment trouver une issue, nous en avons parlé Enrico Giovannini, Professeur de statistiques économiques à l’Université de Rome Tor Vergata et porte-parole de l’ASviS (Alliance italienne pour le développement durable), ancien président de l’Istat et ministre du Travail du gouvernement Letta.

Prof. Giovannini, le problème démographique est à l’ordre du jour. Comment voyez-vous l’Italie du futur?

«Nous n’avons jamais vu un pays dans lequel la population diminue, qui parvient à réaliser une croissance substantielle du PIB. En présence d’une baisse du nombre de résidents, l’économie ralentit également parce que la population adulte a des habitudes de consommation plus faibles que la plus jeune et est moins encline à investir dans l’innovation. De plus, les seniors sont orientés vers des produits à plus faible valeur ajoutée tandis que les plus jeunes sont innovants et plus dédiés à la consommation.

Compte tenu de cette tendance fermement prise, il faut se demander quel est le nombre optimal d’habitants pour l’Italie. Vous devez définir cette valeur mettre en place des politiques sociales et du travail appropriées atteindre l’objectif fixé par l’introduction de stimuli pour le taux de natalité, l’immigration de travailleurs qualifiés, également et surtout d’autres pays développés et éviter la fuite des jeunes diplômés à l’étranger.

Toutes choses égales par ailleurs, un doctorant qui part à l’étranger gagne mille euros de plus par mois, ce qui souligne la faible capacité de notre système de production à utiliser ce capital formé par le système italien. Pourtant, ce sont ces talents qui représentent notre avenir. “

Vous étiez également ministre du Travail. Pourquoi les salaires en Italie sont-ils parmi les plus bas d’Europe?

«La question des salaires est principalement liée à la taille des entreprises italiennes. Le système commercial italien est largement représenté par les petites et moyennes entreprises qui ont une faible productivité et donc des bas salaires.

Il s’agit d’un problème structurel et une politique intégrée de l’industrie et du travail est nécessaire pour le résoudre. De plus, en Italie, la progression de carrière tend souvent à renforcer l’ancienneté plutôt que la qualité et, dans certains cas, peut représenter un frein à l’innovation. Le niveau des salaires influence inévitablement les dépenses de consommation “.

Que devrait faire l’Italie pour relancer la croissance économique?

«Pour encourager une reprise de l’économie, il est nécessaire de se concentrer sur ce que l’on appelle capital humain. La formation continue des travailleurs doit être encouragée afin de maintenir leurs compétences à jour. Malheureusement, le monde politique italien n’a jamais eu de discussion sérieuse sur ces aspects, mais je pense que les entreprises doivent également faire leur part.

Pour attirer du personnel qualifié les salaires doivent être augmentés sinon le soi-disant est favorisé fuite des cerveaux vers les pays qui sont en mesure de fournir une rémunération adéquate pour le niveau de formation atteint. De cette façon, non seulement nous faisons fuir nos jeunes, mais nous ne sommes pas attractifs pour les travailleurs d’autres pays.

Le gouvernement et les entreprises doivent agir de manière coordonnée pour favoriser ces objectifs, faute de quoi il n’est pas possible de penser à obtenir les résultats souhaités.

Cependant, ce n’est pas une nouveauté. Notre pays a toujours semblé incapable de planifier son avenir. Nous savions depuis des années que, par exemple, des milliers de personnalités telles que les médecins et les infirmières manqueraient dans le secteur de la santé. Nous savons depuis des années que l’essor de la technologie et des mégadonnées aurait exigé des chiffres spécialisés pour les gérer, mais personne n’a été en mesure de gérer cette situation. Nous sommes donc confrontés à ce manque de personnel médical et informatique spécialisé.

Sur le front de l’immigration il n’y a pas de canaux d’immigration légale. L’Italie n’a jamais pris de politique sérieuse pour encourager l’insertion de personnes qualifiées et nous avons tendance à nous enraciner derrière les déclarations générales. Je ne parle pas seulement des personnes qui viennent de pays en développement mais aussi des travailleurs hautement spécialisés qui arrivent d’autres pays plus industrialisés. “

Pour plus d’informations, voir le dossier “Safe living” publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.