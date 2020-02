Italie: en un an, vous avez perdu 33 milliards d’économies!

“Il était une fois un Anglais, un Allemand, un Français, un Américain et un Italien …”.

Connaissez-vous ces blagues de quand nous étions enfants, où l’histoire a commencé dès la phrase avec laquelle j’ai ouvert cet article?

Qui ne s’en souvient pas, direz-vous?

Ces blagues ont toujours donné un sens très fort à la valeur de la perspicacité, de l’intuition, de la créativité et de l’improvisation de l’italien qui finissait toujours par avoir le dernier mot et c’était un mot juste, le mot qui faisait apparaître une figure signifie anglais, allemand, français et américain. Et combien de rires …

Il était une fois ce fut le cas. C’était comme ça dans les blagues.

Mais maintenant, la blague est susceptible de devenir nous Italiens.

Commençons donc par cette façon de raconter les histoires d’une taverne pour expliquer ce qui arrive vraiment à nos économies.

C’est le 1er juillet 2018.

Dans un lieu que je vous permets de décrire à votre imagination débordante, une rencontre allemande, italienne, française, américaine et anglaise. Les cinq sont assis autour d’une table. Chacun d’eux est là pour représenter sa nation. Ce ne sont pas des chefs d’État, ce ne sont pas des ministres de l’économie. Ce sont de simples épargnants. C’est comme si chacun d’eux était le seul épargnant de son pays et avait toutes les richesses privées de cette nation sur ses comptes.

La comparaison concerne l’épargne.

Qui en a plus? Qui est capable de le faire grandir davantage? Le thème est l’un de ceux extrêmement importants. Les cinq joueurs décident donc de jouer les cartes face visible.

“Faisons-le – dit l’Américain – chacun de nous déclare combien d’épargne a été accumulée jusqu’à présent dans notre pays. Ensuite, dans exactement un an, nous nous rencontrerons ici pour voir qui aura réussi à avoir la plus forte augmentation “.

Les autres hochent la tête, suggérant qu’ils sont d’accord.

«Je vais commencer – les Français commencent – nous avons réussi à mettre de côté 5,387 milliards d’euros. Une belle somme n’est-ce pas?! “

Les autres ne sont pas impressionnés: “Nous sommes un peu moins que vous en termes de population – souligne l’italien – mais nous avons réussi à 4 348 milliards».

L’Allemand réagit immédiatement à la provocation en plaçant ses hommes sur la place 6,060 milliards d’euros mais fait immédiatement écho à l’Anglais qui répond par 7 701 milliards d’euros.

“Je ne veux pas faire rage – souligne l’Américain – mais avec le nôtre 75,315 milliards que j’ai également convertis en euros pour faciliter la tâche et le calcul que nous pourrions tous vous acheter “.

Les cinq prennent des notes. Chacun inscrit sur son carnet les numéros sur lesquels il faudra, après exactement un an, mesurer la hausse obtenue.

C’est le 1er juillet 2019.

Les cinq se rencontrent comme ils s’étaient promis de le faire un an plus tôt. Je suis autour de la même table. Derrière chacun d’eux, sur un tableau noir avec des enfants mobiles, le chiffre déclaré 12 mois auparavant se détache.

“Cette fois, je vais commencer.” L’Anglais se lève, va au tableau noir et écrit son numéro. Tout le monde après lui

7.817 milliards. La croissance est de 116 milliards + 1,5%. (En anglais)

5,578 milliards. La croissance est de 191 milliards + 3,5% (français)

6 426 milliards. La croissance est de 366 milliards + 6,3% (allemand)

79.692mld. La croissance est de 4 347 milliards + 5,7%. (Americano)

À ce stade, dans une plaisanterie respectable, l’Italien arrivait et se moquait de tout le monde. Mais, comme mentionné, les blagues sont une chose, la réalité en est une autre.

L’Italien se lève de table, après avoir vu les résultats des autres, s’approche tristement du tableau noir et écrit:

4.315mld. Perdu 33 milliards d’euros -0,75% (italien).

Voulons-nous toujours raconter des blagues? Ou comprenons-nous qu’une mauvaise gestion de nos économies affectera nos vies beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer?

Nous sommes les seuls à perdre de l’argent. L’intersection des données de l’ABI Monthly Outlook et des Key-Facts d’Assogestioni ne laisse pas de place à de nombreuses interprétations.

L’aggravation? C’est qu’en raison des nouveaux scénarios démographiques, l’épargne reste le seul véritable ancrage de la population de ce pays.

Qui ne l’a pas devrait le créer, qui l’a déjà devrait le gérer au mieux de ses capacités, ne perd pas 33 milliards.

La dernière loi de finances a coûté au pays bien plus de 30 milliards de dollars. Comprenez-vous comment la bonne gestion de l’épargne est devenue indispensable? Des sacrifices auxquels les Italiens sont appelés mais qui ne se rendent pas compte qu’ils ont pris plus d’argent, comme s’il s’agissait d’une autre loi de finances.

Ceux qui sont concernés par les finances publiques doivent comprendre que le moment est venu de dire la VÉRITÉ, d’expliquer comment les choses vont. La vague des retraités appartenant à la catégorie des baby-boomers arrive et pour les régimes de retraite qui s’effondrent déjà, il n’y aura pas d’autre choix que de: S’emballer avec le courant.

Et les Italiens?

Faites-leur part de la tempête à venir. Une fois pour toutes. Qui sait ce qui s’en vient et ne dit rien comme vous diriez?