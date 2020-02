Italie: le Coronavirus est arrivé dans une mallette en provenance de Chine

Pouvons-nous commencer par FEAR ou par TRUE NUMBERS? Il y a quelques jours, en référence à la plateforme Hopkins, j’essaie de mettre en évidence ce qui se passe dans le monde avec l’épidémie de coronavirus. Voici la dernière photo:

Dans le monde il y a: 78 823 infectés

2462 sont morts

23355 guéris

Je continue de souligner le nombre de personnes guéries car de nombreux “collègues extraordinaires” continuent de l’oublier.

De plus, depuis mon précédent article d’hier, la situation a changé en ces termes:

+905 infecté

+101 décédé

+ 2105 cicatrisés

Il est évident que le nombre de personnes qui se rétablissent est en augmentation et beaucoup par rapport à celui des personnes infectées.

D’un autre côté, les choses semblent aller dans la direction opposée pour notre pays qui, en fait, grimpe au classement de gauche, celui avec les chiffres rouges qui comptent les infectés.

Et ce sont les notes douloureuses.

Depuis hier, l’Italie est en état de siège ou au moins une partie de l’Italie est dans ces conditions. En fait, un «État policier» s’applique aux zones à risque.

Il suffit de lire le texte du décret-loi approuvé hier lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour comprendre le caractère extraordinaire du moment.

Le texte intégral se trouve sur le lien:

En réalité, il suffit de s’attarder sur l’article 1 du décret législatif pour saisir sa philosophie de base:

Article 1

1-Afin d’éviter la propagation des épidémies, dans les communes ou zones où au moins une personne est positive dont la source de transmission est inconnue ou dans tous les cas où il y a un cas non imputable à une personne venant d’un zone déjà affectée par l’infection virale, les autorités compétentes sont tenues d’adopter toute mesure de confinement adéquate proportionnelle à l’évolution de la situation épidémiologique.

Mais, nous nous demandons, pourquoi ces “mesures” n’ont-elles pas été prises avant que le virus ne commence à être “remarqué” en Italie? Nous verrons ce qui se passera dans les semaines à venir également dans les pays les plus proches de nous, mais le sentiment qu’il y a eu plus que quelques défauts dans l’application des contrôles de la maladie est très fort.

Même de l’étranger, l’attention sur notre pays est très élevée. C’est le titre de la page Web de Bloomberg, l’un des canaux financiers les plus importants au monde (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-22/italy-to-ban-travel-for-certain- les zones touchées par le virus-dit-comte-)

Les cas de virus en Italie augmentent même après le verrouillage dans le Nord

“Les cas de contagion en Italie augmentent même après le blocus du Nord”.

Certains passages de cet article, que nous rapportons traduits, sont particulièrement significatifs:

“Lorsque les médecins sont infectés, cela signifie que les bonnes pratiques n’ont pas été mises en place, mis à part le fait que le virus est très contagieux”, a déclaré Walter Ricciardi, membre du conseil d’administration de l’Organisation mondiale de la santé, au journal La Stampa. Ricciardi a également critiqué le gouvernement pour avoir interdit les vols à destination et en provenance de Chine, déclarant que les autorités avaient empêché la recherche des arrivées parce que les voyageurs pouvaient utiliser des escales pour atteindre l’Italie …

… Le nombre rapide de nouveaux cas en moins d’une semaine et l’incapacité de l’Italie à endiguer la propagation d’un aliment hospitalisé nourrissent les craintes d’une contagion plus large.

En bref, la situation semble aujourd’hui être devenue compliquée précisément en raison de l’impossibilité d’intervenir à temps pour contrôler les retours de la Chine. Et c’est de Chine que le virus a été importé. Pourtant, les liens commerciaux étroits entre l’Italie et la Chine étaient connus. De nombreuses entreprises italiennes exportent vers cette partie du monde, de nombreux produits arrivent de cette partie du monde qui sont ensuite vendus en Italie. Bref, la capacité de notre pays à exporter (biens, produits et travail) aurait pu déterminer la situation que nous vivons.

Pourtant, peu aurait suffi.

Il aurait été très rapide de censurer les entreprises qui font du commerce avec la Chine, ainsi que de disposer de ces listes de personnes qui se trouvaient en Chine pendant la période à risque et, par conséquent, de “vérifier” leur retour en Italie.

Mais il faut y penser.

Et ce n’est pas un hasard si les territoires les plus touchés sont précisément les plus productifs: Lombardie, Vénétie, Piémont, Émilie. Cela peut confirmer la façon dont le virus s’est déplacé sur les routes commerciales enfermées dans les porte-documents des gestionnaires qui pourraient et devraient être contrôlés.

Tout cela aura également des répercussions importantes sur l’économie, en particulier sur l’économie de notre pays, un pays déjà affaibli par des années de non-croissance et de pression fiscale insoutenable.

Les entreprises s’arrêtent. Les zones touchées, comme mentionné, sont précisément les plus productives. Le gel de la production pèsera lourdement sur les comptes publics déjà en grande difficulté. Attention à ce que l’Italie ne devienne pas la MALADIE de l’Europe et non le pays européen le plus infecté.

Mais comme cela arrive souvent dans des situations de crise, nous recommençons souvent plus fort. L’Italie, les Italiens l’ont démontré à mille reprises. Mais l’aide pourrait aussi provenir de l’extérieur. C’est précisément aux échelons supérieurs de l’OCDE qu’ils savent que le moment est venu d’insuffler une nouvelle énergie à l’économie européenne avec de très fortes incitations fiscales.

Le coronavirus pourrait-il également mettre un terme à l’austérité imposée par la triste Allemagne pendant des années?

Si tel était le cas, dans une image sombre et tout à déchiffrer, ainsi que les premiers chiffres de cet article, nous aurions également une lumière supplémentaire pour regarder l’avenir avec une pincée de sérénité.