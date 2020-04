Italie – mars 2020: les ventes chutent d’environ 86%

L’Italie était le point le plus touché par COVID-19 au début de la propagation de la pandémie sur le continent européen. Avec les mesures de fermeture et de confinement du pays, il est prévu que les ventes chuteront à des niveaux record, condamnant ainsi 2020 en termes de nouvelles inscriptions.

Être le premier à plusieurs reprises n’est pas une chose positive. L’Italie, étant l’un des premiers pays de l’Union européenne à être gravement touché par la crise du COVID-19, enregistre un énorme diminution de 85,4% de nouveaux enregistrements, devenant ainsi le pays avec les résultats les plus négatifs suivi par France et Espagne.

La fermeture du pays pour la prévention de plus de cas a conduit à des chiffres de vente assez aléatoires comme je le commenterai ci-dessous. Pour vous donner un exemple, le même nombre de Peugeot 208 a été enregistré que celui de Tesla Model 3.

Tesla est avec Aston Martin la marque qui ferme mars en positif.

Pourquoi ça? Comme je ne vais pas maintenir mon système traditionnel de commentaires sur ceux qui gagnent et perdent, car cela n’a pas de sens car la descente est complètement répandue À l’exception de quelques modèles que je commenterai plus tard.

Supposons que le 2 mars, une centaine d’unités de la Mercedes Classe S soient vendues, et le reste du mois, 10 autres soient vendues, tandis que pour une Kia Picanto, nous pourrions avoir une moyenne de 30 unités par jour. Lorsque les ventes ont été réduites en raison de l’enfermement, nous avons constaté des cas comme les modèles 3 et 208. Si le mois des immatriculations était terminé, le petit utilitaire français serait un peu plus éloigné que le populaire électrique mais les données restent inchangées.

Par conséquent, dans de nombreux cas, vous voyez dans la colonne du calcul global de 2020 plusieurs modèles n’ont pas les unités et ils ont une boîte videEn effet, nous ne disposons pas de données de ces modèles jusqu’à présent en 2020.

La Mercedes Classe B entre également dans le top 50, devançant la Ford Focus

Pour avoir commenté certains modèles, mon engagement envers le succès de Ford Puma Il est confirmé qu’il continue de grimper malgré le COVID-19 et qu’il sortira probablement plus fort une fois le confinement terminé. Dans le top 50 on retrouve la petite Audi car ce sont les A1 et Q2 font une apparition ce mois-ci.

Mais les principaux protagonistes se trouvent dans le haut comme le Fiat Panda et Renault Clio qui restent constants dans le classement et continuer à croître dans le calcul annuel.

Enfin, comme je l’avais prévu au début de l’article, les deux marques qui se sont développées sont Tesla et Aston Martin qui augmentent respectivement de 57,62% et 100%. Dans le cas de Aston martin passe d’une unité vendue à deux.

Aston Martin parvient à vendre une unité de plus par rapport à l’année précédente, tout n’allait pas être une mauvaise nouvelle

Ventes par modèle

Les voitures les plus vendues sont:

CLASSEMENT MAR’20MODELOVENTAS MAR’20VASAS 2020 (ENE-MAR) 1Fiat Panda 1188 30163 2Renault Clio806 8700 3Dacia Duster761 5847 4Jeep Renegade678 7463 5Volkswagen T-Roc7 770 670 850 C8508 C7508 7708 7707 Cross448 6792 12Renault Captur440 4083 13Dacia Sandero428 4945 14Ford Puma425 5022 15Ford Ecosport421 5262 16Volkswagen Polo420 7160 17Opel Corsa420 6864 18Suzuki Swift420 2331 19Kia Sportage418 2694 20Fiat 500408 7102 21Nissan Qashqai377 4977 22Ford Fiesta366 5750 23Kia Picanto360 2733 24Peugeot 208358 6528 25Tesla Modèle 3358 – 26Toyota Yaris355 4881 27Jeep Compass353 4,941 28Fiat 500L350 5,752 29Fiat Tipo342 5,321 30Kia Stonic332 2,181 31Audi Q3327 2,810 32Suzuki Ignis304 – 33Peugeot 2008292 2,840 34Volkswagen Tiguan288 4,236 35Volvo XC40285 – 36Hyundai Kona277 2,520 37253Cit – 41Range Rover Evoque246 – 42Ford Focus233 3384 43Volkswagen Up! 225 2834 44Hyundai I10222 2214 45Audi A1218 – 46Audi Q2212 – 47Toyota C-Hr210 3182 48Mini Countryman207 – 49Nissan Juke188 – 50BMW X1180 2120

Ventes par marque

Les enregistrements réalisés par les fabricants sont:

CLASSEMENT MAR’20MARCAVENTAS MAR’20VENTAS 2020 (ENE-MAR) CLASSEMENT 2020 (ENE-MAR) 1Fiat2.79456.46712Volkswagen2.31633.54423Ford1.75921.66444Renault1.70219.011170112811112110482108111108e1111201111111111111111111111111111 Toyota1.12615.882712Jeep / Dodge1.07012.720913Citroen1.03117.914614Opel82415.675815Hyundai7838.0341616Bmw72311.2171217Skoda7196.1591918Nissan6847.7291719Volvo6533.5362320Lancia / Chrysler51412.7141021Land Rover4963.4802422Tesla4247803323Mini3493.7452224Seat2835.2842025Alfa Romeo2713.9742126Porsche2161.4782727Jaguar1701.1993028Smart1657993229Mazda1472.4162530Honda1421.6442631Mitsubishi1181.3662932Lexus921.0203133Subaru875073534Ds791 .3852835Dr Motor695933436Mahindra613733637Maserati293203838Lamborghini22844139Great Wall18494240Ssangyong173363741Ferrari141363942Other13874043Aston Martin2124344Infiniti294445Lada014546Chevrolet0046