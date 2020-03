Italie, Moody’s allume les phares sur le vieillissement de la population: déficit de croissance en hausse à 5%

Les économistes de Moody ils reviennent pour braquer les projecteurs sur les risques que le vieillissement de la population italienne comptes publics. Ce n’est pas la première fois, mais cette fois ils reviennent à l’attaque avec des prédictions plus précises sur la relation déficit / PIB.

Si la composition du budget de l’État ne change pas – disent les experts selon l’agence de notation, dans les dix prochaines années, le ratio déficit / PIB de l’Italie attestera d’environ 5% du PIB. Alors qu’en 2040, toujours en l’absence d’ajustements sur la source des recettes et dépenses courantes, le ratio dette / PIB pourrait encore augmenter de cent points.

Bref, les prévisions sont loin d’être rassurantes. La seule consolation, si cela suffit, est que l’Italie est en bonne compagnie. En plus de notre pays, les économies de la Grèce et du Japon voyagent également dans une situation désespérée.

Les experts de Moody’s ont mis sous les yeux les effets que la transition démographique pourrait déclencher sur les soldes des finances publiques de douze pays industrialisés, qui représentent 22% de l’épargne mondiale. Outre l’Italie, la Grèce et le Japon, l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, la Corée, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suisse ont également été examinés.

Comme nous l’avons dit, selon l’analyse de Moody, extraite du Sole 24 Ore, l’Italie et la Grèce sont les deux pays les plus pénalisés.

“En l’absence de contre-mesures, les répercussions seront très fortes sur les coûts de financement et la soutenabilité de la dette”, explique Christian Fang, analyste de Moody’s, dans un communiqué.

Projections Istat

Nous rappelons à cet égard que, selon les estimations de l’Istat, en Italie en 2039-2040, il y aura 18,8 millions de citoyens de plus de 65 ans, 5 millions de plus qu’aujourd’hui. Alors que la population en âge de travailler (15-64 ans) aura diminué de 5 millions (à 33,7 millions).

Ce n’est pas la première fois que Moody’s déclenche une alarme sur les risques économiques de«Vieillissement de la population italienne. Il y a environ un an, l’agence avait classé l’Italie comme jele troisième plus vieux pays du monde avec un âge moyen de 46 ans. Un phénomène qui, selon leurs prévisions, réduira le nombre de travailleurs avec des conséquences non seulement sur les finances publiques mais aussi sur d’autres secteurs de l’économie sur lesquels les seniors dépensent moins, des restaurants aux vêtements.