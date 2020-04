Italie: PIB en baisse, baisse de 4,7% au premier trimestre

Les premières indications viennent sur les effets de l’urgence du coronavirus sur la croissance italienne. Et le budget, en termes de croissance, est très lourd.

Au premier trimestre 2020 – selon les estimations préliminaires de l’Istat – le produit intérieur brut, corrigé des effets calendaires et corrigé des variations saisonnières, est diminué de 4,7% par rapport au trimestre précédent et del 4,8% en termes annuels. la une goutte montre une entité jamais enregistrée depuis le début de la période d’observation de la série chronologique actuelle qui commence au premier trimestre de 1995.

La baisse du PIB, liée à l’urgence Covid-19, explique l’institut des statistiques:

“Est affecté par les obstacles posés par l’urgence sanitaire en cours à la collecte de données de base, qui constituent la contribution à l’élaboration des comptes nationaux” et “sera sujet à révision dans les prochaines versions, à mesure que de nouvelles sources d’information deviendront disponibles . Ces révisions peuvent être plus importantes que la normale ».

Le freinage italien est supérieur à la moyenne Euroland. Au premier trimestre, selon la première estimation d’Eurostat, le PIB de la zone euro a baissé de 3,8% et de 3,5% dans l’UE par rapport au quatrième trimestre 2019, alors que la croissance avait été de 0,1% respectivement et 0,2%. Dans ce cas également, il s’agit d’un record historique négatif, indique le bureau des statistiques de l’UE.

Par rapport à l’année précédente, le PIB a enregistré une baisse de 3,3% dans la zone euro et de 2,7% dans l’UE après respectivement 1% et 1,3%. Il s’agit des baisses les plus fortes depuis le troisième trimestre 2009 (-4,5% pour la zone euro, -4,4% pour l’UE).

Le pire d’Italie est allé à Espagne et à France: le freinage trimestriel était respectivement de 5,2% et 5,8%.

Le ralentissement de l’économie italienne devrait se poursuivre dans les prochains mois. Selon les prévisions, mettre du noir sur blanc dans le Document économique et financier 2020 (Def) élaboré par le ministre de l’économie Gualtieri au cours de 2020, le PIB devrait enregistrer une baisse de 8%, qui pourrait chuter encore plus de 10% en fonction de l’évolution de l’urgence sanitaire.