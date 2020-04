Italiens en quarantaine: peurs et habitudes au temps du Coronavirus

D’une part, ils sont plus confiants dans le complexe de santé publique et plus enclins à faire des dons, d’autre part, ils sont plus soucieux de l’avenir de l’économie et de leurs économies. Il s’agit de la photographie sur les Italiens qui prend la dernière enquête menée par BVA Doxa concernant les principaux impacts de Covid-19 sur un échantillon représentatif de 1003 Italiens au cours de la période du 20 au 24 mars 2020, en se concentrant sur les perceptions et les peurs, le travail, les finances, les médias, le divertissement et les achats en ligne, les dépenses, la confiance et les dons.

Les travailleurs au temps de la pandémie

En ce qui concerne principalement le travail, près de la moitié de la population continue de travailler, dont 19% ont un travail intelligent tandis qu’un travailleur sur 5 a été contraint de cesser son activité. De plus, 28% de la charge de travail est restée la même, voire a augmenté (28%), tandis qu’un sur trois, en particulier les indépendants, a plutôt constaté une baisse. 82% des travailleurs la jugent positive travail intelligent et 72% parviennent à atteindre des niveaux de concentration égaux à ceux atteints en milieu de travail tandis que 34% de ces travailleurs ont plus de mal à travailler à domicile, notamment parce qu’ils ont des enfants.

Craintes sur le plan économique

Sur le plan économique, l’urgence Covid-19 a alimenté les craintes et les incertitudes avec près de 3 Italiens sur 4 (63%) inquiets pour leur épargne, et un peu plus de la moitié de la population italienne (52%) craignent de ne pas pouvoir payer non plus. les factures.

70% des Italiens craignent une forte récession économique avec des effets directs sur les revenus et 55% pensent qu’ils doivent utiliser leur épargne pour faire face aux dépenses fixes pendant les mois d’urgence. Il y a également une grande inquiétude concernant la solidité financière des établissements de crédit (51%) et l’impact possible sur la qualité de la relation avec sa banque et son assurance (42%).

Parmi les autres aspects mis en évidence par l’enquête, on note une nette augmentation activité de lecture pendant la quarantaine. En effet, la lecture des actualités en ligne (+ 71%), mais aussi des livres (+ 43%) et des journaux ou magazines papier (+ 35%) est en augmentation. Les téléspectateurs ont également augmenté (+ 67%), ainsi que ceux qui jouent aux jeux vidéo (+ 31%).

Quant aux médias sociaux, 54% des Italiens les utilisent plus souvent que d’habitude, en particulier pour passer des appels vidéo avec des collègues et amis (70%) et partager des initiatives liées aux urgences. Mais les réseaux sociaux cachent également des pièges potentiels: 70% des personnes interrogées, en effet, ont admis avoir lu un article ou un post sur les réseaux sociaux qui s’est avéré être un fausses nouvelles.