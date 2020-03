Italikas en rabais pour les concessionnaires Uber

La célèbre application de livraison à domicile a lancé son programme de fidélité Uber Eats Pro, afin que ses partenaires de livraison au Mexique puissent accéder à des réductions pour l’achat de motos Italika, grâce à une alliance avec Grupo Elektra.

José García-Pimentel, PDG d’Uber Eats México, a déclaré que les partenaires de livraison ont accès à une moto est très important pour la performance optimale de leur travail, en plus de le rendre beaucoup plus facile.

Bien que la plateforme Uber Eats n’ait pas divulgué le nombre de concessionnaires qui opèrent au Mexique, 60% sont connus pour livrer des commandes à moto, environ 30% d’entre eux voyagent à vélo, tandis que 10% se déplacent en voiture et un pourcentage minimum effectuent des livraisons à pied.

Sur la base d’études de 2019, grâce à l’utilisation de motos au Mexique, le travail indépendant est favorisé. On estime que 15% des motos en circulation dans le pays, soit environ 450 mille motos, sont utilisées pour la distribution de produits, le point de vente, ainsi que le service de taxi et pour les revenus intermittents comme moyen de transport privé.

Environ 20 000 Mexicains font du commerce direct en utilisant des motos. Selon García-Pimentel, grâce à l’utilisation des motos, les concessionnaires de la plate-forme sont autorisés à livrer des commandes de plus grande distance, la possibilité d’effectuer plus de voyages et avec moins d’usure physique, ce qui crée de nombreux avantages et améliore la catégorie de récompenses.

Ce programme de fidélité pour les partenaires de livraison Uber Eats Pro offre en plus des remises pour les motos de la marque Italika, des bourses d’études supérieures accordées par l’Université en ligne UTEL et l’accès aux microcrédits. Alors que la société Elektra, au quatrième trimestre de 2019, a enregistré une augmentation des ventes de 18,3%, avec une valeur de 13 mille 976 millions de pesos, principalement tirée par la commercialisation des motos Italika.

Uber Eats Mexico souligne que, pour une première étape, il sera disponible pour 50% des revendeurs actifs dans 48 villes du pays où l’application Uber Eats est active.

