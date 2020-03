Ivass: garantie responsabilité civile automobile en baisse au quatrième trimestre à 404 euros

13 mars 2020, par Alessandra Caparello

Bonne nouvelle pour les automobilistes. Au quatrième trimestre 2019, le prix effectivement payé Garantie RC Auto, soit 404 euros.

C’est ce que dit le Bulletin statistique IPER d’Ivass sur l’évolution des prix réels de la garantie rcauto au quatrième trimestre 2019 qui montre que 50% des assurés paient moins de 360 ​​euros, 90% des assurés moins de 630 euros et seulement 10% des assurés moins de 223 euros.

La tendance à la baisse des prix continue de s’accélérer, le prix moyen du quatrième trimestre de 2019 diminuant de -2,7% sur une base annuelle. L’écart des prix effectivement payés (nets d’impôts) entre Naples et Aoste se caractérise par une tendance à la baisse et passe de 236 à 226 euros. La plupart des assurés sont affectés à la classe Bonus-Malus qui contient 84% pour cent des contrats conclus au quatrième trimestre de 2019. Les assurés les plus risqués, dit Ivass, paient en moyenne plus du double du nombre d’assurés de la classe 1 (775 euros contre 373 euros). Les assurés de moins de 25 ans affectés à la classe Bonus-Malus paient une prime de couverture rcauto égale à 652 euros contre 1173 euros pour les assurés de classe 14. Le taux de pénétration de la boîte noire est de 23,3%, avec une augmentation en glissement annuel de +1,1%.

