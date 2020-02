IWBank Private Investments, les bénéfices ont doublé en 2019. Boom des financements

Cela a été une année pour encadrer 2019 pour IWBank Private Investments, banque de groupe UBI Banca active dans l’offre de produits et services de conseil, de trading et de banque en ligne. LBénéfice net atteint 10,9 millions d’euros, plus que doubler la valeur de 2018 (+ 144%) et un racceptation nette quadruplée des conseillers financiers (+ 293%) par rapport à l’année précédente et égal à 743 millions.

«L’année de la mise en œuvre définitive de MiFID II, le modèle commercial multicanal particulier d’IWBank, qui tire parti de l’évolution des services de conseil, de l’étendue d’une offre de solutions d’investissement en architecture ouverte réelle et en numérisation opérationnelle , a permis à l’institut dirigé par le directeur général Dario Di Muro de un actif total de 12,8 milliards d’euros, dont 10,1 milliards relatifs au périmètre des conseillers financiers ” lit le communiqué de presse du groupe.

Signe positif pour le chiffre moyen du portefeuille qui s’établit à 14,8 millions d’euros, + 14% par rapport à l’année précédente.

Le réseau est également en croissance, également poursuivi en 2019 avec l’entrée de 60 nouvelles zones Directeurs financiers et consultantsi. Le processus de recrutement s’est concentré sur des profils d’expérience et de professionnalisme consolidés et a permis d’augmenter le nombre total de professionnels opérant dans le cadre de l’Off-Off-Site pour le compte d’IWBank à 688 (au 31 décembre 2019).

“Les résultats positifs de la gestion financière – dit-il Dario Di Muro, directeur général d’IWBank Private Investments – refléter l’équilibre et la solidité d’un modèle commercial distinctif qui a fait ses preuves dans un contexte de marché en constante évolution et de plus en plus difficile d’un point de vue réglementaire et technologique. IWBank se tourne vers le moyen-long terme dans une perspective de développement durable, interprétant les besoins changeants d’un client en recherche constante de formes de conseil étendues et personnalisées, avec la plus grande transparence “.

En 2019, ils ont également été consolidés deux des principaux piliers du modèle économique de la banque. D’une part, la plate-forme d’architecture ouverte de solutions d’investissement, déjà parmi les plus étendues du secteur de référence, a été encore renforcée et compte actuellement plus de 50 maisons de gestion et 6 000 fonds, 3 partenaires d’assurance vie et 5 émetteurs des certificats.

Sur le devant de trading en ligne, une activité sur laquelle l’attention de l’entreprise reste élevée, dans le classement Assosim en valeur sur le marché boursier italien, IWBank a vu sa part de marché atteindre 9,73%, consolider son positionnement de spécialiste dans le segment de la distribution. Cela a été rendu possible également grâce aux investissements continus visant le développement technologique et l’extension de la gamme de services et d’instruments négociables, un engagement qui, en juin 2019, a vu l’institut recevoir le “FintechAge Award”, pour ses caractéristiques innovantes. de la plateforme proposée.