IWD 2020: voici une liste de détaillants britanniques dirigés par des femmes PDG

Nous braquons les projecteurs sur ceux qui ouvrent la voie aux générations futures.

1. Dame Sharon White

Le mois dernier Dame Sharon White a assumé le rôle de présidente du John Lewis Partnership, le géant du commerce de détail appartenant à un collègue qui exploite les chaînes John Lewis et Waitrose.

Elle remplace Sir Charlie Mayfield, et bien qu’elle n’ait pas d’expérience dans le commerce de détail, elle a rejoint le partenariat à un moment tumultueux, avec une baisse des bénéfices et une série de départs à la haute direction – comme l’ancienne directrice générale de John Lewis, Paula Nickolds.

Cependant, depuis qu’il a rejoint le partenariat, White n’a pas eu peur d’apporter des modifications, faisant allusion à d’éventuels ajustements des plans de restructuration du siège social mis en place sur Mayfield, ainsi que des fermetures de magasins et des suppressions d’emplois.

Dame Sharon White est la présidente de John Lewis Partnership.

2. Anya Hindmarch

Anya Hindmarch est une créatrice d’accessoires de mode anglaise qui a fondé sa marque éponyme et sa chaîne de vente au détail et en a fait une entreprise mondiale.

Elle est revenue à la tête d’Anya Hindmarch en 2019 après avoir démissionné en 2011, et retrouvé la copropriété cette année, menant un revirement.

Anya Hindmarch.

3. Natalie Massenet

La coprésidente du détaillant de luxe en ligne Farfetch est Natalie Massenet.

Massenet a fondé Net-a-Porter à partir de son appartement de Chelsea en 2000 et a depuis connu une brillante carrière dans le commerce de détail.

En 2017, elle a quitté ses fonctions de présidente exécutive de Net-a-Porter à la suite de sa fusion avec le détaillant en ligne italien Yoox.

Elle a ensuite rejoint le conseil de Farfetch, assumant le rôle de coprésidente pour travailler aux côtés de son fondateur et PDG José Neves.

Natalie Massenet, coprésidente de Farfetch.

4. Helena Helmersson

Elle n’est peut-être pas britannique, mais on ne peut ignorer l’importance d’avoir une femme à la tête du groupe H&M – le deuxième plus grand détaillant de mode au monde.

Helena Helmersson est devenue la première femme directrice générale du géant de la mode fin janvier de cette année.

Helmersson a été promu au poste de remplaçant de Karl-Johan Persson, qui est devenu président du conglomérat suédois.

Helmersson a précédemment occupé les postes de responsable du développement durable, de responsable mondial de la production et, dernièrement, de directeur de l’exploitation.

H&M Group possède de nombreux détaillants bien connus qui sont présents dans les rues et les centres commerciaux du Royaume-Uni: Arket, Weekday, Cos, Monki, H&M Home, & Other Stories, Afound et H&M lui-même.

Helena Helmersson, PDG du groupe H&M.

5. Julia Straus

L’année dernière, Sweaty Betty a promu sa directrice générale Julia Straus au poste de directrice générale.

Straus a rejoint le détaillant britannique de vêtements de sport en août 2018 après trois ans en tant que directeur général de la marque de beauté américaine Tula.

Elle a succédé au cofondateur Simon Hill-Norton, qui s’est retiré pour devenir président et est reconnu pour avoir accéléré la croissance numérique et internationale de Sweaty Betty.

Julia Straus, PDG de Sweaty Betty.

6. Maria Raga

Maria Raga est directrice générale de Depop depuis 2016.

Elle a précédemment occupé le poste de vice-présidente des opérations à l’application de shopping social basée à Londres.

“Nous voulons faire un endroit où les gens peuvent vraiment exprimer leur créativité et faire quelque chose de significatif”, Raga a déclaré Retail Gazette lors d’une interview en 2017.

“Cela limite évidemment le groupe de personnes utilisant Depop mais en même temps, il y a beaucoup d’opportunités.”

Maria Raga, PDG de Depop.

7. Karen Hubbard

Karen Hubbard a été nommée directrice générale de la distribution de cartes de vœux Card Factory en 2016.

Après avoir déménagé au Royaume-Uni depuis l’Australie en 2008, Hubbard a occupé plusieurs postes de direction chez Big 4 Grocer Asda, notamment celui de directeur exécutif de la propriété, du développement de formats et du multicanal de 2009 à 2014.

Auparavant, elle a travaillé chez BP pendant 14 ans dans des postes d’opérations de vente au détail.

Karen Hubbard, PDG de Card Factory.

8. Jacqueline Gold

Jacqueline Gold est la directrice générale d’Ann Summers.

Elle occupe ce poste depuis 1993 et ​​est reconnue pour avoir transformé le détaillant en une entreprise plus axée sur les femmes et les femmes.

Elle est également régulièrement nommée sur diverses listes qui honorent les femmes les plus puissantes du commerce de détail au Royaume-Uni.

Jacqueline Gold, PDG d’Ann Summers.

9. Alannah Weston et Anne Pitcher

Alannah Weston est directrice de la création du grand magasin britannique de luxe depuis que sa famille l’a acheté en 2004.

Elle a été nommée vice-présidente du groupe Selfridges en 2014 et a été puis promu président en 2019.

Pendant ce temps, Anne Pitcher a été nommée directrice générale du groupe Selfridges Group en 2011, après avoir auparavant travaillé pour le grand magasin en tant que directrice des achats et des marchandises.

La semaine dernière, elle a été nommée finaliste dans la catégorie Bold Woman pour les prix Veuve Clicquot, un prix prestigieux qui honore l’impact du leadership féminin à travers le Royaume-Uni.

Le groupe Selfridges possède des chaînes de grands magasins de luxe au Canada, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, siège de son emblématique navire amiral d’Oxford Street.

Groupe Selfirdges MD Anne Pitcher (Image: Veuve Clicquot Awards / PA Wire)

MENTION SPÉCIALE: Helen Dickinson

Elle ne dirige peut-être pas un détaillant en soi, mais son rôle au sein du commerce de détail britannique est toujours très important.

Helen Dickinson a été nommé directeur général du BRC en 2012.

Dickinson dirige l’équipe et définit l’orientation stratégique du BRC et travaille avec les détaillants depuis plus de 25 ans.

Le BRC lui-même compte plus de 5 000 membres, ce qui représente 60% de la part de marché de détail du Royaume-Uni.

Helen Dickinson, PDG de BRC.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette