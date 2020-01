La chanteuse devrait prendre ses nouvelles fonctions le 2 février.

J.Crew Group a nommé l’ancien directeur de Victoria’s Secret, Jan Singer, comme nouveau directeur général.

Singer, qui a démissionné de son poste de PDG de Victoria’s Secret en novembre 2018, rejoindra le conseil d’administration de la société et assumera la responsabilité de tous les aspects des marques et des entreprises J.Crew et J.Crew Factory.

«Au cours de la dernière année, nous avons fait de grands progrès en rétablissant la rentabilité de la marque J.Crew, tout en optimisant davantage nos opérations, établissant ainsi une base solide pour une croissance à long terme», a déclaré J Crew Group, directeur et président du conseil d’administration du Tchad. Leat a déclaré dans un communiqué.

«La passion de Jan pour notre marque, une vision ciblée de notre potentiel et une profonde compréhension du consommateur moderne seront inestimables pour reconstruire le positionnement stratégique et le prestige de notre marque et entreprise emblématiques.»

Le rôle de Singer consistera à freiner la baisse des ventes et la diminution des flux de trésorerie du détaillant, qui a dû faire face à la concurrence des entreprises et des marchés en ligne.

Avant Victoria’s Secret, Singer a été chef de la direction de Spanx de 2014 à 2016 et a été le premier vice-président de Nike pour les chaussures et les vêtements dans le monde pendant dix ans.

Elle recevra un salaire de base de 1,25 million de dollars par an, avec une prime de connexion de 2,5 millions de dollars, a annoncé J. Crew dans un dossier réglementaire.

Après la nomination, Michael J. Nicholson, PDG par intérim de J.Crew, reprendra son ancien rôle de président et chef de l’exploitation.

«Au nom du conseil d’administration, nous tenons à remercier sincèrement Mike pour ses conseils et son leadership au cours de cette période intérimaire critique», a déclaré Leat.

«Il continuera à jouer un rôle de leader précieux et intégral au sein de l’équipe de direction, en partenariat étroit avec Jan pour faire avancer l’entreprise.»

