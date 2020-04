Jack Dorsey de Twitter fait don de près de 30% de sa richesse au soulagement des coronavirus – .

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé mardi via un fil Twitter qu’il s’apprêtait à céder près de 30% de sa fortune, d’un montant de 1 milliard de dollars, à une variété d’efforts en faveur du soulagement des coronavirus.

Il commence par soutenir des causes qui offrent différentes formes de soulagement de la pandémie de coronavirus COVID-19, à un moment où le nombre de cas et de décès confirmés de coronavirus continue d’augmenter dans tout le pays. Il finira par faire la transition pour soutenir d’autres causes.

Souvent, lorsque les PDG des grandes technologies s’engagent à donner une partie de leur fortune pour soutenir une cause valable, le montant individuel peut sembler considérable tout en ne représentant néanmoins qu’une infime fraction de leur valeur nette globale. Vous ne pouvez pas dire cela à propos d’un engagement que le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey a fait mardi, cependant, quand il a publié une série de tweets expliquant qu’il donne 1 milliard de dollars de ses 3,3 milliards de dollars (ou presque 30% de celui-ci) ) à l’appui du soulagement des coronavirus.

“La vie est trop courte”, a-t-il tweeté, en expliquant cette décision, qu’il poursuit en déchargeant 1 milliard de dollars de ses fonds propres dans la société de paiement Square. “Alors, faisons tout ce que nous pouvons aujourd’hui pour aider les gens maintenant.”

Vous pouvez consulter le fil de tweet complet de Dorsey ci-dessous dans lequel il explique sa pensée ainsi que la façon dont tout cela va fonctionner, qu’il a épinglé utilement en haut de son profil Twitter:

Je transfère 1 milliard de dollars de mes actions Square (~ 28% de ma fortune) à #startsmall LLC pour financer l’allégement COVID-19 mondial. Une fois que nous aurons désarmé cette pandémie, l’accent sera mis sur la santé et l’éducation des filles et l’UBI. Il fonctionnera de manière transparente, tous les flux suivis ici: https://t.co/hVkUczDQmz

– jack (@jack) 7 avril 2020

“Pourquoi tirer uniquement de Square et non de Twitter?” il a continué dans le fil. «Simplement: je possède beaucoup plus de Square. Et je devrai accélérer les ventes sur un certain temps. L’impact de cet argent devrait profiter aux deux entreprises à long terme, car il aide les personnes que nous voulons servir.

“Pourquoi maintenant? Les besoins sont de plus en plus urgents, et je veux voir l’impact dans ma vie. J’espère que cela inspirera les autres à faire quelque chose de similaire. »

Si vous visitez ce document Google que Dorsey a mentionné dans le tweet ci-dessus, vous verrez qu’il a dirigé la première tranche de son financement (100 000 $) vers le America’s Food Fund. Il s’agit d’une initiative qui vise à fournir de la nourriture aux nécessiteux pendant la crise des coronavirus et a été lancée par la Fondation Ford ainsi que par Apple, Laurene Powell Jobs et Leonardo DiCaprio.

Les entreprises et les célébrités et personnalités riches se mobilisent de plus en plus pour ajouter leur soutien financier afin de combler les lacunes dans la réponse du pays à la pandémie de coronavirus (dont il y en a beaucoup), et les gens y prêtent de plus en plus attention, en particulier dans le cas des particuliers riches donateurs, combien ils donnent par rapport à leurs capacités. Par exemple, le cadeau de Dorsey est largement mesuré par rapport à un récent du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dont le cadeau de 100 millions de dollars à l’organisation à but non lucratif Feeding America, a été récemment annoncé.

Jack Dorsey dit qu’il donnera 1 milliard de dollars pour aider aux efforts de secours # COVID19. Environ 28% de sa richesse.

Par ailleurs, Jeff Bezos a fait don de 100 millions de dollars à Feeding America, une ONG spécialisée dans la pauvreté alimentaire. Soit… 0,1% de sa richesse. Https: //t.co/0quxV6hEf7

– Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 7 avril 2020

En attendant, voici un résumé d’une réaction supplémentaire à la contribution financière de Dorsey à la lutte contre le coronavirus sur Twitter:

Des nouvelles incroyables! Merci, @jack, pour votre générosité et pour avoir reconnu que les filles instruites rendent le monde plus sûr et plus sain pour tout le monde.

– Malala (@Malala) 7 avril 2020

Merci Jack! Il s’agit d’un engagement spectaculaire. 🙏

– Andrew Yang🧢 (@AndrewYang) 7 avril 2020

