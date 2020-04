Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon, la seule montre avec un moteur W16 à l’intérieur

Il existe une relation directe entre les voitures de luxe et les montres adaptées uniquement aux comptes-chèques sains. Des fabricants prestigieux qui intègrent leurs montres sur le tableau de bord aux éditions spéciales assorties à certains modèles. Mais la Bugatti Chiron Tourbillon Jacob & Co. est à un autre niveau, non pas pour le prix (280 000 $ ou 256 400 euros) mais pour l’exclusivité d’avoir le seul moteur W16 incorporé dans le mécanisme d’une montre.

Il y a peu de choses plus brutales que le moteur 8.0 W16 de la Bugatti Chiron, capable de développer 1 500 chevaux. Pas tant à cause de sa technologie, mais parce que le véhicule lui-même est un objet d’art. Après 15 ans passés ensemble, Bugatti et l’horloger Parmigiani Fleurier ont mis fin à leur collaboration. Depuis lors, ce sont les New Yorkais de Jacob & Co. ceux qui se sont mis au travail pour lancer une montre qui rendrait justice à la voiture de sport. Et garçon, ont-ils réussi.

Sous le nom de Tourbillon Jacob & Co. Bugatti Chiron nous trouvons un boîtier en titane avec verre saphir, qui est non seulement présent sur le dessus ou à l’arrière, mais vous permet également de voir une partie du mécanisme de l’un des côtés.

De cette façon, vous pourrez admirer le Tourbillon interne qui, à cette occasion, représente le moteur miniature W16. Il n’a pas vraiment de rôle fonctionnel. C’est un spectacle pur et simple. En appuyant sur la couronne, située à la base du boîtier, le moteur commence à tourner pendant environ 20 secondes. C’est envoûtant.

Le vilebrequin est en acier inoxydable fraisé à partir d’un lingot. Cela entraîne les bielles et les pistons correspondants qui se déplacent à l’intérieur d’un bloc de cristal de saphir qui simule le bloc moteur. Il y a aussi l’ajout de deux turbocompresseurs (Le vrai Chiron en a quatre) accessible à voir de côté.

Le mécanisme peut être activé au maximum trois fois avant d’avoir à recharger la corde, en tournant la couronne centrale dans le sens antihoraire. Cette “réserve de marche” est indépendante du mécanisme de la montre, qui maintient la montre en mouvement jusqu’à 60 heures. Curieusement, le indicateur de réserve La vitesse imite celle du niveau de carburant de la Bugatti.

Cette montre est considérée comme l’une des plus difficiles à fabriquer de l’histoire. Au total 578 pièces sont nécessaires. Pour fabriquer l’acier inoxydable du moteur, il faut pas moins de trois jours complets pour programmer la machine CNC qui les fabrique. Quand ils ont fabriqué les premières éprouvettes, ils n’étaient même pas sûrs que cela fonctionnerait.

Dans cette vidéo de 10 minutes, nous pouvons découvrir tous les secrets de la montre exclusive

Mais le design de la montre ne s’arrête pas là. Si vous regardez, tout le mécanisme est suspendu par quatre amortisseurs à double coilover situé dans les coins. Cela permet un léger mouvement de flottement de haut en bas qui sert de protection contre les légers impacts ou vibrations. Le propriétaire peut choisir la couleur des amortisseurs (et des mains) pour correspondre à sa voiture.

Là où se trouvent les couronnes, il y a un autre clin d’œil à la Bugatti Chiron, avec une fenêtre qui imite la calandre emblématique de ces modèles. De là, vous pouvez également voir une partie du mécanisme du tourbillon.

Seul un total de 250 Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon sera fabriqué, dont chacun coûtera 280 000 $ (256 400 euros à changer). Pour le prix de la montre, nous pouvons avoir des sports juteux, mais bien sûr, nous ne pouvons pas la porter au poignet.

Tourbillon Jacob & Co. Bugatti Chiron

Pourquoi cette relation entre montres et voitures est-elle si proche? C’est difficile à savoir. Les deux sont des goûts chers, c’est clair. Mais aussi parce qu’en Formule 1, les marques les plus prestigieuses ont toujours été présentes lors de l’exercice en tant que juges contre la montre. La précision nécessaire dans ce sport est maximale, et seuls les meilleurs horlogers la garantissent.

Si nous voyageons dans le temps, nous voyons comment RolexAprès avoir été le chronométreur officiel du Daytona International Speedway 1962, il a lancé l’année suivante un modèle commémoratif appelé Rolex Daytona. Bentley et Breitling Ils ont toujours travaillé ensemble, et chez Bentayga vous pouvez commander une montre de tableau de bord en or et diamant qui coûte près de 200 000 euros.

Tag heuer Elle a l’honneur (ou c’est ce qu’on dit) d’avoir développé la première montre spécialement conçue pour les pilotes, et qui n’est autre que la Tag Heuer Carrera. Précision absolue.