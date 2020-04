Jaguar Land Rover a commencé à fournir des masques imprimés en 3D pour lutter contre le COVID-19

Jaguar Land Rover poursuit ses efforts pour soutenir la lutte contre le coronavirus en fournissant 150 véhicules supplémentaires dans le monde, complétant un total de 308 véhicules fournis pour des services de première instance.

Finbar McFall, directeur de l’expérience client chez Jaguar Land Rover, a déclaré: «La santé et la sécurité de nos employés, clients et leurs familles restent notre priorité. En tant qu’entreprise, nous faisons tout notre possible pour soutenir les personnes dans le besoin partout dans le monde, y compris le déploiement de véhicules, les dons en espèces et l’expertise en ingénierie.

“Cette semaine, nous avons commencé à fournir des visualiseurs imprimés en 3D, développés avec le National Health Service pour son personnel de première instance. Nous avons également fourni 150 véhicules supplémentaires dans le monde à nos partenaires humanitaires, dont 105 à la Croix-Rouge britannique, ce qui porte le nombre total de véhicules déployés à un peu plus de 300. Dans le cadre de notre partenariat de 65 ans avec le Croix-Rouge, nous n’avons jamais connu de crise de cette ampleur. Il est rassurant de voir comment nos efforts combinés font vraiment une différence, en aidant les plus vulnérables pendant cette pandémie mondiale. ”

Simon Lewis, responsable de la réponse aux crises à la Croix-Rouge britannique, a déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants de recevoir 105 autres véhicules Land Rover, ce qui signifie que nous sommes en mesure d’atteindre plus de personnes que jamais grâce à nos programmes. En cette période sans précédent, notre priorité est de soutenir les personnes les plus vulnérables. Grâce à nos équipes locales, nous nous adressons à ceux qui s’isolent pour nous assurer qu’ils ne sont pas seuls face à cette crise. Nous utilisons ces véhicules pour fournir un soutien pratique, par exemple en livrant régulièrement de la nourriture et des fournitures médicales et en assurant le transport des patients pour les aider à se rendre à l’hôpital et à en revenir. ”

Glen Burley, président exécutif du South Warwickshire NHS Foundation Trust, a déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants à Jaguar Land Rover pour leur aimable don de visières pour aider notre personnel de première instance dans la lutte contre le COVID-19. L’innovation de ses concepteurs et ingénieurs aide le National Health Service à assurer la sécurité et la protection de notre personnel, tout en prodiguant des soins à nos patients. “

