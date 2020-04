Janet Yellen s’attend à une baisse de 30% du PIB américain.

Janet Yellen, ancienne vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, a déclaré lundi que le produit intérieur brut (PIB) du pays subirait une baisse d’au moins 30% au deuxième trimestre de l’année et a noté que le chômage était environ 12% en raison du coronavirus.

Cela a été déclaré dans une interview dans laquelle il était d’avis que l’impact économique réel de la pandémie n’était pas encore reflété dans les données actuelles.

“Si nous avions une statistique de chômage mise à jour, le taux de chômage augmenterait probablement à 12 ou 13% en ce moment et il augmenterait davantage”, a déclaré Yellen.

Il a ajouté que le PIB américain Il a baissé d’au moins 30% au deuxième trimestre, un chiffre qui, selon lui, pourrait être plus élevé, car il a déclaré qu’il avait vu de mauvaises prévisions.

Pour Yellen, ces données indiquent une profonde dépression économique dans le pays: «Nous sommes confrontés à un coup énorme, sans précédent et dévastateur; j’espère que nous pourrons reprendre le travail le plus tôt possible. »

Face à la possibilité que la reprise de l’économie américaine ont une forme en “V”, un terme utilisé pour décrire un important déclin économique suivi d’un rebond vertical, l’ancien président a exprimé des doutes.

“Je pense qu’un” V “est possible, mais je crains que le résultat net ne soit pire et que, selon moi, cela dépend vraiment des dommages subis pendant la période d’arrêt de l’économie”, a déclaré Yellen.

En outre, il a indiqué que la reprise sera également déterminée par la vitesse à laquelle les entreprises pourront récupérer leurs travailleurs dans le cas où la capacité de dépense des consommateurs n’aurait pas été considérablement réduite à la fin de la crise.

Les deux dernières semaines ont été désastreuses pour l’emploi américain, avec 10 millions d’Américains demandant à percevoir leurs allocations de chômage – le record de tous les temps pour le pays pendant cette période – et le taux de chômage est passé de 3,5 % à 4,4% en mars.

