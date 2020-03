“Je ne pense pas que quiconque ait besoin de paniquer pour acheter”: le président de Tesco, John Allan

“Il y a beaucoup de produits dans la chaîne d’approvisionnement, il y a beaucoup de nourriture chez Tesco et dans d’autres supermarchés, et je ne pense pas que quiconque ait besoin de paniquer pour acheter.” – John Allan, président de Tesco

Le président de Tesco, John Allan, a déclaré qu’il pouvait garder des étagères stockées et résister à la thésaurisation des acheteurs, car les craintes de coronavirus provoquent l’achat de panique.

S’adressant à la radio de la BBC, Allan a déclaré que, bien que les récents échanges de Tesco se soient caractérisés par des achats massifs de certains produits, notamment des mouchoirs et des désinfectants pour les mains, ce n’était pas à un niveau qui menaçait la chaîne d’approvisionnement du détaillant.

Elle survient alors que les médias sociaux sont dominés par des photos d’étagères vides dans les supermarchés à la suite de la pandémie de coronavirus, avec des articles comme les pâtes séchées, le riz et les rouleaux de papier toilette en forte demande.

“Il y a beaucoup de produits dans la chaîne d’approvisionnement, il y a beaucoup de nourriture chez Tesco et dans d’autres supermarchés, et je ne pense pas que quiconque ait besoin de paniquer pour acheter”, a déclaré Allan à la radio de la BBC.

“Nous, et je suis sûr que nos concurrents, remplissons nos chaînes d’approvisionnement aussi rapidement que possible.”

Allan a également déclaré que Tesco ne connaîtrait probablement qu’une pénurie «à très court terme et temporaire» de certains produits.

Ses commentaires interviennent peu de temps après que le directeur non exécutif de M&S et ancien chef de la direction de Sainsbury, Justin King, aurait appelé les épiciers à se préparer aux pénuries probables dans leur chaîne d’approvisionnement, si l’épidémie de coronavirus devait s’intensifier.

King a également déclaré que des réductions soudaines et à grande échelle du personnel seraient beaucoup plus difficiles que l’assaut de l’achat de panique et que de nombreux systèmes de production d’aliments frais dépendaient de la main-d’œuvre au quotidien.

De plus, mardi, Le directeur général d’Islande, Richard Walker, a déclaré que les acheteurs se tournaient vers les aliments surgelés que l’épidémie de coronavirus se propage.

Comme Allan cependant, Walker a déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour les acheteurs de paniquer pour acheter, l’épicier d’aliments congelés signalant «aucun problème d’approvisionnement» malgré l’épidémie.

Néanmoins, des rapports ont indiqué que le gouvernement prévoyait de prolonger les heures de livraison de la chaîne d’approvisionnement aux supermarchés pour aider l’industrie alimentaire à répondre au coronavirus.

Ces mesures signifieraient que les détaillants en alimentation pourraient augmenter la fréquence des livraisons dans leurs magasins et déplacer les stocks des entrepôts à travers le pays pour reconstituer les étagères.

Les règles actuelles, qui signifient que les livraisons sont interdites du jour au lendemain, seraient temporairement assouplies dans le cadre des plans.

Les cas de coronavirus au Royaume-Uni ont bondi de 29% à 590 au cours des dernières 24 heures, ont annoncé hier les autorités sanitaires.

Le bilan national des décès dus au virus s’élève désormais à 10.

