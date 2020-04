Je suis enceinte, dois-je porter une ceinture de sécurité?

Si vous êtes enceinte, vous vous inquiétez probablement de la ceinture de sécurité de la voiture. Vous devez savoir que vous êtes obligé de l’utiliser, mais vous devez également savoir comment le mettre correctement afin que vous et votre futur bébé soyez totalement en sécurité et à l’aise dans n’importe quel véhicule.

Est le ceinture de sécurité, au-delà du fait que son utilisation est obligatoire? Et tellement! Avec lui, le risque de décès en cas d’accident de la route est réduit de 80%. Et ce n’est pas seulement obligatoire sur les sièges avant – depuis 1975, rien de plus et rien de moins – mais aussi sur les sièges arrière depuis 1992. Et oui, aussi pour la femmes enceintes.

Bien que son utilisation soit obligatoire depuis 1975, comme nous l’avions prévu, la vérité est que jusqu’en 2016 son utilisation par femmes enceintes. C’est lorsque leur obligation a été inscrite dans le Règlement général de la circulation et que toutes sortes d’études ont montré que leur utilisation correcte réduit le risque de décès et de blessures pour la mère et le fœtus.

C’est ainsi que vous devez mettre votre ceinture de sécurité dans la voiture si vous êtes enceinte.

Comment une femme enceinte devrait-elle porter une ceinture, c’est la bonne façon

Sachant que femmes enceintes, ils ont effectivement l’obligation de ceinture de sécurité, maintenant l’important est de savoir de quelle manière est la bonne. Parce que, comme tout autre conducteur ou passager, son utilisation incorrecte minimise la sécurité et, de la même manière, nous expose à de plus grands risques de blessures ou de décès en cas d’accident de la circulation.

Ongle femme enceinte tu dois mettre ceinture de sécurité de sorte que le bande horizontale c’est en dessous de l’abdomen. Il doit s’adapter correctement aux os de la hanche et ne doit jamais remonter vers le ventre; quelque chose pour lequel vous devez non seulement maintenir une position correcte, mais aussi assez de tension pour éviter les déplacements.

Et la bande diagonale La ceinture de sécurité doit être ajustée sur l’épaule et sur le sternum, sans toucher le cou ni se positionner au-dessus des seins. Encore une fois, pour que la ceinture de sécurité conserve toujours la bonne position, il ne doit y avoir aucun espace et elle doit toujours être correctement réglée avec la tension nécessaire.

Au cours des derniers mois de la grossesse, le port de la ceinture de sécurité devient plus inconfortable.

Que se passe-t-il si une femme enceinte n’utilise pas correctement la ceinture de sécurité

La bande diagonale peut être quelque peu “ effrayante ”, mais pour assurer une sécurité maximale pour une femme enceinte, ainsi que pour le fœtus, il est préférable d’utiliser correctement la ceinture de sécurité – comme nous l’avons décrit. Si nous n’utilisions pas la bande diagonale, nous pourrions effet sous-marin, ce qui signifie qu’en cas d’accident ou de freinage brusque, nous serions «tirés» par le bas.

Et si nous subissons l’effet sous-marin, l’efficacité de la ceinture de sécurité peut être réduite à zéro. En revanche, si nous n’utilisons pas la ceinture de sécurité, comme c’est obligatoire selon le Règlement Général de la Circulation, nous nous exposons à une 200 euros d’amende. Peu importe que nous conduisions ou que nous soyons dans le véhicule en tant que passagers de l’un de ses sièges.

Si vous ne le portez pas correctement, en cas d’accident ou de freinage, vous pouvez subir ce que l’on appelle «l’effet sous-marin».

Précautions pour les femmes enceintes dans la voiture, au-delà de la ceinture de sécurité

La «première phase» de la grossesse, les premiers mois, sont différentes. Pendant eux, la quantité de liquide amniotique est faible et cela signifie que le fœtus a moins de protection. Par conséquent, en cas d’impact frontal lors de la circulation, des saignements sont plus susceptibles de se produire dans l’utérus en raison d’une rupture placentaire, ce qui impliquerait qu’une quantité insuffisante d’oxygène atteint le fœtus.

A partir du septième mois, l’abdomen a une plus grande taille. La conduite et généralement le port d’une ceinture de sécurité devient plus inconfortable à ce moment. Mais des précautions doivent être prises car, en cas d’accident de la circulation ou de freinage brusque, un traumatisme au crâne du bébé pourrait résulter d’une collision avec les os pelviens de la mère. Ou le travail pourrait être avancé.

Sachant tout ce qui précède, circuler avec prudence si vous êtes enceinte ou si vous transportez une femme enceinte comme passager dans votre voiture. Et rappelez-vous que l’utilisation d’une ceinture de sécurité pendant la grossesse est non seulement obligatoire selon la réglementation, mais il a également été démontré qu’elle est beaucoup plus sûre pour vous et votre futur bébé que de conduire sans.