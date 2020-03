“Je vois des bitcoins autour de 5 000 $ par crise actuelle”, explique un analyste

Les chiffres rouges présentés par le marché des crypto-monnaies font partie d’une crise financière mondiale qui affecte le prix du bitcoin (BTC), mais aussi les bourses, les monnaies nationales d’Amérique latine, les marchés à terme et le prix du pétrole, entre Autres matières premières

Au coin de la rue il pourrait y avoir une récession mondiale générée par la combinaison de cycles économiques tardifs, des taux d’intérêt négatifs, des distorsions générales et l’expansion du coronavirus Covid-19, qui maintient par exemple des régions entières de Chine ou d’Italie en quarantaine.

Pour analyser la façon dont ces éléments affectent le bitcoin, nous avons discuté avec l’analyste et commerçant vénézuélien Alberto Cárdenas, qui a expliqué que dans ce type de crise, les opérateurs font des ventes massives d’actions et de tous les actifs qui comportent des risques, tels que les crypto-monnaies ou les positions sur le marché émergents.

«Le marché des crypto-monnaies est affecté par une crise majeure. Tant qu’il y a de la peur et de la panique au niveau mondial, les gens ont tendance à se protéger et à chercher de l’argent pour faire des prévisions et résoudre des problèmes tels que les médicaments, dans le contexte du coronavirus. Le virus était comme le fusible qui manquait pour allumer le magasin de poudre et lancer des ventes massives d’actifs », a expliqué Cárdenas à CriptoNoticias.

L’analyste a souligné que, dans le cas des crypto-monnaies, d’autres éléments jouent contre elles car elles sont beaucoup plus manipulées en Asie et que leur «liquidité vient de là», il est donc probable que, Dans ces conditions, de nombreuses personnes auraient vendu leurs actifs cryptographiques pour faire face à l’urgence.

Atout abri Bitcoin?

Lorsqu’on lui a demandé si le bitcoin pouvait être considéré comme un atout refuge, il a répondu que c’était un débat en cours, mais qu’à l’heure actuelle cela ne fonctionnait pas de cette façon.

«Il faut voir comment cela finira par fonctionner car s’il y a une perte de crédibilité de la monnaie fiduciaire, si la crise financière atteint d’autres niveaux ou si les banques commencent à faire faillite, l’utilité des crypto-monnaies doit être analysée. Ce serait comme un test décisif pour connaître leur rôle en tant que système alternatif à gérer dans l’économie. Il s’agit d’observer quelles solutions réelles il offre à la société au milieu de la situation de chaos et de crise. Si dans ce contexte il existe une vraie solution, ils peuvent commencer à être considérés comme un refuge actif, mais seulement une fois que nous aurons atteint ces étapes », a ajouté l’analyste.

En ce qui concerne le prix du bitcoin, dont le prix a baissé de plus de 10% sur le marché, Cárdenas pense qu’il y a une correction en dessous de huit mille dollars. Cependant, voir le plancher bitcoin au milieu de cette crise autour de cinq mille dollars.

Cárdenas a rappelé que le bitcoin n’a pas encore vécu de crise financière mondiale depuis sa naissance en 2009, après la crise de 2008, il n’y a donc aucune certitude sur la réaction des marchés. Sur cet aspect, il a mentionné que traditionnellement, seuls les robustes, ce qui a de bonnes fondations, qui génèrent de la valeur dans la société, sont ce qui finira par avoir de bonnes performances au milieu de la crise.

«Les crises nettoient, soignent les lieux, jettent ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne, cela peut être un nettoyage supplémentaire pour le marché cryptoactif. À mon avis, les crypto-monnaies perdront de la valeur dans un premier temps, mais si elles fonctionnent bien, elles pourraient gagner beaucoup de valeur si elles donnent des réponses aux problèmes de cette crise. Je pense que cette situation va s’étendre sur au moins trois mois, ce sera un trimestre turbulent pour les actifs cryptographiques », a déclaré notre interviewé.

Bitcoin réduit de moitié

Si la crise dure au moins trois mois, comme le prédit Cárdenas, la récession se poursuivra pendant la réduction de moitié du bitcoin, au cours de laquelle l’émission de nouvelles devises de réseau sera réduite de moitié. Le commerçant pense que La réduction de moitié est fondamentalement positive, mais elle ne sera pas nécessairement une bouée de sauvetage dans ce contexte.. Pour l’analyste, cette réduction de la récompense des mineurs numériques n’entraînera pas une augmentation immédiate des prix.

«Le consensus dit que c’est la bouée de sauvetage, mais au milieu de la crise, il peut y avoir une volatilité des prix. La réduction de moitié n’est pas nécessairement une bouée de sauvetage et ne fera pas grimper le prix du bitcoin immédiatement. Ce n’est pas qu’il se déclenchera automatiquement. En fin de compte, cela pourrait augmenter s’il y a une demande et si vous avez un problème de récession », a déclaré le chercheur.

Pour Cárdenas, les chances que le prix du bitcoin augmente à nouveau seraient davantage liées à la possibilité que les banques centrales commencent à présenter des plans et des projets de sauvetage pour stimuler les économies. Ces mesures, a-t-il dit, auraient un impact sur les monnaies nationales qui réglementent ces institutions financières, de sorte qu’elles devraient probablement émettre de la monnaie inorganique avec des niveaux d’inflation plus élevés. “Au milieu de ce contexte bitcoin, à mon avis, ce sera une bonne sauvegarde, comme l’or pourrait l’être aussi.”

En ce qui concerne les éventuelles opportunités laissées par la crise, l’opérateur a indiqué qu’il s’agit d’une fenêtre historique pour rechercher des actifs qui ont des prix intéressants et qui ne sont pas avec des évaluations à bulle. Le commerçant estime que si la crise est suffisamment forte, elle peut générer des prix bas.

Panorama en Amérique latine

L’aspect financier latino-américain, en général, a également été abordé par le spécialiste qui le voit “trouble à court terme”, avec des dévaluations plus importantes dans différentes économies, en particulier au Mexique, où il pense que la dévaluation frappera plus durement. Un panorama similaire voit la Colombie, le Brésil et le Chili, ce dernier avec un plus grand bruit politique pour être une année électorale et dans le cadre de manifestations généralisées.

Malgré la situation dans la région, Cárdenas voit des opportunités pour développer des activités liées aux crypto-monnaies, car ces dévaluations des monnaies locales entraîneraient «une perte de richesse et minimiseraient le pouvoir d’achat de tous les citoyens d’Amérique latine».

«Beaucoup d’entre eux ne sont pas mis en banque, ni n’ont accès au système financier traditionnel, ni aux dollars du système américain. Le système cryptographique peut représenter une opportunité dans ce contexte, de dévaluations massives. Il ne s’agit pas de personnes achetant des crypto-monnaies en tant que telles, mais qu’elles utilisent des canaux de cryptographie pour avoir des positions stables ou des choses qui préservent la valeur ».

La lecture que Cárdenas donne de la situation actuelle, et de son développement possible, est basée sur les comportements du marché dans le passé, dont il assure qu’ils sont le reflet des sociétés et du comportement humain. Seulement cette fois, il y a un nouvel élément qui entre également en jeu: le bitcoin.