Jeremy Clarkson affirme que la voiture est l’endroit le plus sûr contre le coronavirus

Dans sa dernière chronique pour le journal britannique The Sun, le célèbre présentateur Jeremy Clarkson a revendiqué l’utilisation de la voiture comme solution pour ceux qui sont forcés de quitter leur domicile, face à la situation actuelle de la crise due à la pandémie de coronavirus. Elle affecte une grande partie du monde, ainsi que le Royaume-Uni.

Dans ce document, Clarkson a critiqué le Premier ministre britannique Boris Johnson pour sa décision d’ordonner le confinement de la population dans leurs maisons à moins que le travail ne soit absolument essentiel. Une exception qui, comme il le souligne, n’a pas abouti car les transports en commun sont toujours aussi chargés de personnes qui ont besoin de se déplacer.

“Je me demande ce qu’il pensait qu’il arriverait. Que nous nous réveillions tous et pensions, Nah. Mon travail n’est pas important du tout”, a écrit Clarkson dans sa chronique. Cependant, Clarkson a défendu dans sa chronique une solution pour tous ceux qui sont vraiment obligés de quitter leur domicile pour aller travailler. Une suggestion qui selon lui “personne n’aura pensé”: la voiture.

Selon le texte du présentateur, la voiture “est un moyen de transport à l’épreuve des virus … elle ne peut pas être infectée à l’intérieur et elle ne peut transmettre son infection à personne d’autre” et a critiqué tous les politiciens qui depuis des années “ont tout fait” autant que possible pour le faire sortir de la société “avec des taxes et des restrictions. “Et ils ont même suggéré de façon hilarante que si vous devez absolument en avoir un, vous devriez avoir un moteur électrique.”

C’est pourquoi la star du Grand Tour souligne que le moment est venu d’arrêter tout cela et de parier que pendant la crise des installations sont mises à la disposition des automobilistes pour utiliser les voies de bus ou de vélos, en plus de lever toutes les restrictions de stationnement. et même éteindre toutes les caméras de circulation. Tout cela dans le but d’éviter les foules dans les transports publics, ce qui indique que lors de l’épidémie de Covid-19, “il est important de garder nos distances avec les autres”.

.