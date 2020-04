Jesús Garza: Banxico à la rescousse

Jesús Garza Source: Courtoisie

Banco de México a publié cette semaine des mesures supplémentaires pour réactiver l’économie nationale. L’ensemble des mesures, y compris celles du gouvernement fédéral, représentent 3,3% du PIB en ressources financières. Ils comprennent: 1) l’augmentation de la liquidité dans les heures d’ouverture, 2) extension des titres de la facilité de liquidité ordinaire, 3) l’expansion des contreparties éligibles à la facilité de liquidité ordinaire supplémentaire, 4) l’ouverture d’une fenêtre de déclaration à terme sur titres d’État, 5) une fenêtre d’échange temporaire de garanties, 6) la facilité de déclaration des titres de sociétés, 7) la mise à disposition de liquidités aux institutions bancaires pour promouvoir le crédit aux PME, 8) facilité de financement pour les banques de développement afin de faire exploser les prêts aux PME, 9) échange de la dette à long terme contre du court terme (swap), et 10) Couvertures échangeables avec une différence en dollars avec des contreparties non domiciliées dans le pays.

En outre, l’autorité monétaire a abaissé le taux d’intérêt de référence de 50 points de base pour le fixer à 6%. Ainsi, Banxico vient à la rescousse de l’économie en accordant des prêts indispensables pour fournir des liquidités aux agents économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises. Ces mesures contrastent avec plan économique du gouvernement fédéral qui n’envisage pas d’aide substantielle aux entreprises.

Bien que ces mesures soient les bienvenues dans l’environnement économique actuel, elles nécessitent plus de soutiens gouvernementaux contenir ce qui devrait être la plus forte contraction depuis de nombreuses décennies. Dans d’autres pays développés, le soutien dépasse dans certains cas 10% du PIB, sachant que la faillite de milliers d’entreprises coûtera à l’économie la perte de millions d’emplois.

Le problème sous-jacent est que l’investissement était déjà déprimé avant COVID. Rappelons qu’en 2019, l’économie s’est contractée de 0,1% par an, même avec un secteur extérieur dynamique, les exportations nettes ont enregistré une performance favorable. Pour cette année, l’investissement productif continue de stagner et le gouvernement parie sur l’investissement productif des trois grands projets nationaux, la raffinerie Dos Bocas, l’aéroport de Santa Lucia et le train Maya. Si l’investissement privé ne se redresse pas, il ne suffira pas à déclencher la croissance à moyen terme.

Le problème est déjà en 2021, cette année est perdue. La stratégie à moyen terme devrait être de créer un environnement adéquat pour promouvoir investissement privé dans le pays.

