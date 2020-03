Jetty offre aux concessionnaires de transport gratuit d’utiliser leur technologie pendant COVID-19

Compte tenu de la situation sanitaire du pays, dans laquelle les médecins et les médecins, les infirmières, les infirmières, les transporteurs et les personnes qui distribuent de la nourriture ou des médicaments, entre autres, doivent arriver à leur emploi pour assurer les biens et services nécessaires dans la situation actuelle. Jetty, l’application utilisée pour améliorer la mobilité des personnes dans des villes comme l’État de Mexico et Mexico, a développé une alternative au sein de sa propre application pour les transporteurs et les gouvernements afin de maintenir leurs activités d’une manière sûre et pratique pour leur utilisateurs avec l’utilisation de la technologie.

Onésimo Flores, fondateur de Jetty, assure que “Chez Jetty, nous nous engageons à améliorer la qualité des transports publics en toutes circonstances et nous nous engageons donc à trouver des options pour que ceux qui continuent de se déplacer dans la rue puissent le faire avec le moins de risques possible”.

Au cours des dernières semaines, l’équipe de développement de Jetty a concentré son travail sur la création d’une nouvelle version de l’application Jetty, exclusivement pour les transports publics. “Cette version peut être adoptée sans frais par tout concessionnaire, de n’importe quel itinéraire, de n’importe quelle ville mexicaine qui souhaite offrir un service plus efficace et plus sûr”, explique Onésimo.

Avec la nouvelle version de Jetty, chaque transporteur peut offrir à ses passagers certaines fonctionnalités de l’application d’origine, sans avoir à augmenter le prix du tarif public.

Les quatre composantes essentielles sont:

1) Paiement sans contact. Les chauffeurs et les passagers n’ont pas à manipuler d’espèces ni à recharger le solde aux distributeurs automatiques. Ils scannent simplement un code QR à l’embarquement et peuvent payer leur billet sans contact.

2) Occupation limitée. Les transporteurs peuvent, à leur discrétion, établir l’occupation maximale de leurs unités, afin de promouvoir la bonne distance des passagers à bord.

3) Formation des conducteurs. Les conducteurs auront accès à une formation en ligne sur la façon de nettoyer et de désinfecter leurs unités.

4) Certitude dans l’attente (à venir bientôt). Les utilisateurs sauront où et quand la prochaine unité passera, ce qui minimisera le temps qu’ils doivent attendre dans la rue afin d’éviter les foules.

Cherchant à aider tous les utilisateurs, à la fois les personnes qui se rendent à leur travail et les transporteurs, qui sortent tous les jours pour soutenir le public et dont les revenus ont été affectés, Jetty propose l’utilisation de la plateforme gratuitement à tous. les transporteurs routiers qui souhaitent l’adopter pour la durée de la phase 2, ainsi qu’en cas d’entrée dans la phase 3 de l’épidémie due au COVID-19. Pour cette raison, il met à la disposition de celui qui en a besoin l’email plancovid@jetty.mx pour plus d’informations.

Jetty réitère son engagement envers ses utilisateurs, ainsi que l’ensemble du pays, et invite les gouvernements locaux et les transporteurs à se joindre à cette cause, qui recherche le bénéfice et la santé de tous.

