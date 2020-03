Jeudi noir: Wall Street suspend à nouveau ses opérations pendant 15 minutes

Aujourd’hui, les principaux marchés boursiers mondiaux, dont Wall Street, sont apparus en rouge. Alors que certains vivent leur pire jour de l’histoire. C’est le cas de l’IBEX 35, avec une baisse de 14%. Cela a provoqué la panique chez les investisseurs. Se pourrait-il que Bitcoin soit la solution?

La volatilité surprenante a conduit à prendre à nouveau des mesures d’urgence, fermant temporairement les échanges.

Voici un résumé du comportement des marchés financiers d’aujourd’hui 12 mars:

Wall Street recule de 7% en ouverture

Les principaux indices boursiers aux États-Unis ont subi une baisse importante dès leur ouverture. Le Dow Jones et le Standard and Poor’s 500 ont perdu environ 7% chacun, un pourcentage qui dépasse la limite quotidienne et qui conduit à une clôture temporaire des négociations pour 15 minutes.

Au moment d’écrire ces lignes, l’indice Dow Jones Industrial Average (US30) se redresse très légèrement, après avoir trouvé un support très important à 21 800 points. Cependant, la force dominante reste baissière. Les vendeurs ont perdu des bénéfices de 419 jours, au cours des 20 derniers jours seulement.

L’indice Dow Jones Industrial Average (US 30) chute à mesure que le coronavirus progresse.

IBEX 35 a coulé 14%

Mais non seulement Wall Street a subi des pertes. Le principal indice boursier de la bourse espagnole, IBEX 35, subit sa pire baisse quotidienne de l’histoire. Sans aucun doute, c’est un jeudi noir pour la Bourse mondiale.

La force baissière qui s’est développée ces derniers jours est vraiment incroyable. La perte cumulée des 21 dernières séances équivaut déjà à plus de 36,73% du score IBEX 35 au début de la chute.

À partir de l’analyse technique, nous pouvons voir comment les soutiens historiques précédents n’ont pas été des obstacles suffisants. Et, jusqu’à présent, la voie est tout à fait claire pour que l’indice boursier le plus important d’Espagne tombe à 6 000 points, un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis juillet 2012.

IBEX 35 tombe sans freins à la recherche de supports historiques.

L’achat d’actifs de la Banque centrale européenne, d’une valeur de 120 000 millions d’euros, dans le but d’atténuer l’effet du coronavirus, était inutile.

Et le Bitcoin, fonctionne-t-il comme un refuge?

La thèse de la valeur refuge, défendue par beaucoup, est sur les cordes. Cela après que le prix a chuté de plus de 28% jusqu’à présent ce jour.

Bitcoin, et le marché des crypto-monnaies en général, n’avaient jamais traversé une situation comme la situation actuelle. Ils sont encore classés comme actifs au stade de leur enfance, la confiance en eux ne semble toujours pas suffisante.

Cependant, lors d’événements passés qui ont favorisé l’incertitude, la CTB a augmenté de valeur, se révélant être une bonne forme de refuge. Et à de nombreuses reprises, il a évolué en corrélation négative avec les marchés boursiers.

En plus de cela, les valeurs refuges par excellence, comme l’or et l’argent, ont également chuté en ce jeudi noir. Indiquant que le sentiment négatif a attaqué tous les marchés.

La situation irrégulière de la baisse des valeurs refuges ne semble trouver de réponse que dans la recherche de liquidité par les investisseurs, pour couvrir les pertes et réduire l’exposition au risque.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin s’échangeait à 6 078 $, après avoir récupéré très légèrement d’un creux de la journée à 5 713 $.

Pour sa part, l’or se négocie à 1589 $ l’once, après avoir rejeté une zone de support environnante à 1570 $. Sa baisse maximale pour la journée représente 5,35%.

L’or recherche des creux récents.

Le prix du Bitcoin plonge de 28% dans un climat d’incertitude croissante dans l’économie mondiale

