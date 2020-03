Jim Keravala et ses robots vont hardiment là où personne n’est allé auparavant

Dans cet épisode de The Capability Amplifier, une conversation sur la construction dans l’espace!

Mars

6, 2020

3 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

En grandissant, Blade Runner était l’un de mes films préférés. J’ai été un grand fan de Peter Diamandis et de ses livres Abundance and Bold. Les deux me font penser à l’abondance infinie de matériaux dont nous disposons dans l’espace.

Entrez Jim Keravala, co-fondateur et PDG d’OffWorld, avec qui j’ai récemment pu parler des choses incroyables qu’il fait avec les robots et construire dans l’espace.

L’ambition d’OffWorld est de construire des infrastructures dans l’espace afin que la civilisation puisse s’étendre dans le système solaire et au-delà, en plus de construire des processus industriels et des capacités dans l’espace pour aider à rééquilibrer l’écosystème terrestre.

Connexes: la police du Massachusetts a testé tranquillement un chien robot

Le défi de l’entreprise était de trouver un modèle d’affaires tourné vers l’avenir qui fonctionne maintenant. OffWorld traite la Terre comme un corps céleste; Aujourd’hui, leur main-d’œuvre robotique, autonome et industrielle, composée de robots alimentés par l’IA, opère sur Terre dans les secteurs de l’exploitation minière, de la construction et de la réparation des infrastructures, y compris les égouts urbains et les opérations des fonds marins. Ces robots effectuent des travaux dangereux, qui sont normalement effectués par des humains, avec un degré élevé d’intelligence collaborative afin de mettre les gens hors de danger.

Alors qu’OffWorld construit son programme spatial sur le dos de contrats commerciaux, ils construisent simultanément une plate-forme pour l’expansion dans le système solaire.

OffWorld a une excellente plateforme de prototypage et une opportunité de tout tester ici sur Terre, d’être payé pendant qu’ils le font, de prouver le modèle, puis de lancer le programme sur la Lune, Mars ou au-delà. L’intention de la société est de devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars ici sur Terre et d’utiliser les revenus pour financer des projets pilotes dans l’espace.

D’où est venue cette idée folle?

Jim est passionné de faire sortir les humains de la surface de la Terre et de l’espace depuis qu’il a lu Un essai sur le principe de la population de Thomas Robert Malthus à l’adolescence. La prémisse du livre est que si vous êtes dans une économie ou un système fermé, à un moment donné, vous allez atteindre un déséquilibre des ressources, manquer d’espace pour vos déchets et inhiber la possibilité d’expansion démographique.

Connexes: Ford veut que ce robot effrayant apporte ses livraisons autonomes à votre porte

Alors que le livre portait principalement sur les frontières régionales, le jeune Jim était un véritable fou de l’espace et l’a immédiatement étendu à la Terre et à l’arène spatiale. J’ai réalisé que conceptuellement, nous sommes dans un système fermé si nous restons sur cette planète. C’est là que sa passion pour l’extension au-delà de l’atmosphère terrestre a commencé.

Ce fut une expérience fascinante et révélatrice de discuter avec Jim Keravala au Near Future Summit. Si vous vous intéressez à l’espace et à ce qui vous attend dans un avenir très proche, téléchargez et écoutez mon entretien de podcast avec lui ici.

Lien Podcast Apple: www.MrBz.com/EP33

Lien de spectacle d’amplificateur de capacité: www.MrBz.com/CA33

.