Jim Misener, directeur et président, 50 000 pieds – Econsultancy

50,000feet est un cabinet de conseil créatif mondial indépendant avec des bureaux à Chicago et à New York. Jim Misener est le principal et le président, établissant l’orientation stratégique ainsi que le développement des affaires et les services à la clientèle.

Econsultancy a rencontré Jim pour lui demander comment les circonstances actuelles affectent sa façon de travailler et celle de 50 000 pieds.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

50,000feet est une agence de création indépendante qui combine stratégie, design et technologie pour développer des expériences de marque qui aident nos clients à se connecter plus profondément avec leurs clients. En tant que directeur et président, je collabore avec notre équipe pour définir l’orientation stratégique de notre entreprise, ce qui implique de travailler en étroite collaboration avec chacun de nos clients et chaque membre de notre personnel. En termes simples, mon travail consiste à écouter puis à diriger en m’assurant que chacun a ce dont il a besoin pour faire du bon travail.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Chaque jour est lundi, apportant avec lui ses propres nouvelles sans précédent et un ensemble de défis. Pour moi, la crise a conduit à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour nous assurer que nous répondons à leurs besoins tout en aidant à les garder, nous et notre équipe, heureux, productifs et en sécurité.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Nous restons tous connectés, collaborons et menons des affaires par tous les moyens numériques disponibles: de Slack et Zoom à la messagerie instantanée et au chat. La prise de parole par téléphone a également fait son retour. J’en suis venu à compter sur les promenades quotidiennes pour me donner le temps de réfléchir et de prendre des décisions tout en étant conscient de ce que nous apprenons tous de la pandémie. Trois sujets – ou outils – critiques qui, je pense, ne sont pas pris en compte: la patience, l’optimisme et la confiance. Ils sont indispensables pour toute entreprise et marque, et ils ont joué un rôle essentiel dans notre réponse à la crise.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Nos clients. L’un des points forts a été de voir comment ils ont réagi à la crise de manière incroyablement puissante et impactante, que ce soit par l’innovation de produits vitaux, un engagement renouvelé envers leurs valeurs et leur objectif ou par le biais d’initiatives philanthropiques. Nous avons commencé à partager certaines de leurs histoires parce qu’elles nous ont vraiment inspirés et aident à donner un aperçu de ce qui va suivre.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Nous essayons d’être aussi attentifs que possible aux besoins de notre personnel et de nos clients et de nous adapter plus rapidement que jamais. La communication et la collaboration dans l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement et de votre écosystème sont essentielles. Les marques ont l’occasion de démontrer leur engagement et de fournir la confiance dont nous avons tous besoin pour redémarrer et reconstruire.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Tout le monde est devenu à l’aise de mener des affaires à distance pendant que nous travaillons à domicile, et cela offre aux clients la possibilité de voir comment leur équipe d’agence réagit en période de crise et s’adapte à un monde en mutation. Nous constatons une demande des clients allant du développement de plateformes de communication et de collaboration virtuelle à des perspectives sur la façon d’adapter la messagerie de marque pour atteindre des clients qui ont changé leurs priorités, leurs habitudes et leurs comportements à un rythme record.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Dépêche toi. Les plus performants se sont adaptés à une vitesse record, reconnaissant leur besoin de se mobiliser et de passer de rassurer leurs collaborateurs et partenaires à offrir une perspective de reprise. Les spécialistes du marketing doivent être en mesure d’équilibrer les demandes des principales initiatives stratégiques à long terme avec l’agilité de répondre aux exigences essentielles à la mission et aux délais. Vous devez être capable d’écouter bien, d’apprendre rapidement et de diriger en toute confiance face à l’incertitude.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Parce que nous vivons et apprenons tous de la pandémie en temps réel, les plans les mieux élaborés doivent refléter et évoluer avec elle. Bien que nous prenions un jour à la fois, nous restons fidèles à nos valeurs et à notre objectif et recherchons des moyens d’apprendre de la crise. Nous savons que nous devrons tous nous adapter pour relever de nouveaux défis et saisir de nouvelles opportunités dans les mois et les années à venir.