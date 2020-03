Jo Bogaart – Cake est son pain quotidien

Une ancienne hôtesse de l’air a commencé à courir après que son entreprise de gâteaux naissante ait été choisie pour fournir la cerise sur le gâteau lors du mariage de l’un des sportifs les plus prospères du pays.

Pendant neuf ans, Jo Bogaart a survolé le Tasman dans son travail avec la compagnie aérienne australienne Qantas tout en rêvant de faire de son passe-temps sa carrière. Elle a cuisiné des gâteaux toute sa vie, à la fois dans une grande famille d’Auckland et pour ses six enfants et petits-enfants.

Juste avant Noël, Jo a transformé le rêve en réalité, démissionnant de son travail pour lancer Cakes on the Hill. Elle imaginait qu’elle commencerait lentement, ce qui lui donnerait le temps de rattraper son retard sur le jardinage et d’autres tâches ménagères qu’elle avait négligées lorsqu’elle travaillait à plein temps.

Mais cela ne devait pas être le cas car un filet constant de commandes arrivait avec une demande plutôt spéciale. Elle a reçu un appel de Joyce Trafford, mère de Sally Trafford, fiancée de la meilleure star du tennis double de Nouvelle-Zélande, Michael Venus.

“La maman de Sally organisait le gâteau de mariage du jeune couple, car ils étaient toujours en Angleterre avant leur mariage du Nouvel An”, explique Jo. «Sally avait envoyé une photo d’un gâteau fondant à trois niveaux que sa mère avait promis de préparer.

Au début, Jo était un peu inquiète car Joyce voulait fournir ses propres gâteaux à décorer, ce qui n’est pas habituel. Mais elle dit qu’ils se sont avérés être la taille et la taille parfaites pour se transformer en un gâteau de mariage de la liste A.

L’élégante création impliquait de recouvrir les gâteaux de ganache blanche avec une délicate marbrure rose et une décoration de feuilles d’or. La pièce de résistance devait être un brin floral séché de couleur or sur le devant du gâteau qui correspondait au bouquet de mariée. Mais, quelques jours avant le mariage, Jo a dû utiliser son ingéniosité artistique pour reproduire le design après que la décoration fournie d’origine se soit révélée inadaptée.

«Le mariage a eu lieu le 3 janvier et tous les fournisseurs de décoration de gâteaux ont été fermés. J’ai eu des nuits blanches à me demander ce que j’allais faire », dit-elle. «Au cours de la nouvelle année, nous sommes allés nous promener et j’ai repéré des roseaux qui ressemblaient beaucoup à ceux de la photo du gâteau de mariage que Sally avait envoyé. Je les ai cueillis et ramenés à la maison avant de les asperger de peinture comestible et c’est ce qui s’est passé sur le gâteau. “

La famille était ravie de ses efforts ingénieux et elle a reçu un remerciement personnel de Michael Venus lorsqu’elle a livré le gâteau.

Quelques jours plus tard, Mike était sur le terrain lors de l’ASB Classic à Auckland, mais sa chance était manquée à cette occasion. Ses succès passés incluent la victoire à l’Open de France 2017 et la finale du double masculin à Wimbledon un an plus tard.

Jo dit qu’elle a appris à réaliser ses incroyables créations en regardant des didacticiels de décoration de gâteaux sur YouTube.

«Je regardais des choses comme comment faire des éléphants fondants et lentement, au fil des ans, je suis devenu de mieux en mieux. Il y a beaucoup de programmes de décoration de gâteaux à la télévision maintenant et j’adore regarder Amazing Cakes où ils font un travail brillant.

«Ma mère nous a tous appris à cuire et à cuire. Si nous voulions des vêtements, nous devions les fabriquer nous-mêmes et nous n’étions pas autorisés à sortir le week-end à moins que le moule à gâteau ne soit plein.

«Lorsque mes enfants sont nés, je leur faisais les gâteaux hebdomadaires féminins que tout le monde faisait.

“Ensuite, lorsque ma petite-fille est née il y a 12 ans, j’ai vu une photo d’un gâteau et j’ai pensé que je devrais essayer. C’était mon premier gâteau fondant et il y avait de petits cupcakes assortis. J’y repense maintenant et je pense, quel gâchis! “

Jo dit qu’elle a eu de nombreuses occasions de perfectionner ses compétences avec sept petits-enfants, une famille élargie et des familles d’amis.

«J’adore faire des gâteaux de nouveauté et j’adore quand les gens disent que c’est le thème qui va maintenant. Mais surtout, ils me disent ce qu’ils veulent. »

Jusqu’à présent, son gâteau préféré est un gâteau sur le thème d’Halloween qu’elle a fait l’année dernière pour le 10e anniversaire de mariage de son fils et sa belle-fille.

«Il mesurait bien plus d’un mètre de haut et comportait des éléments comme une citrouille et un chaudron de sorcière ainsi que des lumières sous lui, explique Jo. “Il était surmonté de deux squelettes dansants.”

Bien que ce gâteau soit certainement une pièce remarquable, avec le talent de Jo en demande, qui sait ce qui se passera à l’avenir et, peut-être, deviendra son nouveau “favori!”

