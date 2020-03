Johann Zarco estime que Ducati “lui donnera du temps” pour faire ses preuves

Johann Zarco a vécu un carrousel d’émotions ces derniers mois. Après avoir pris la décision d’abandonner le projet KTM en MotoGP, le double champion Moto2 a réussi à signer un contrat avec Ducati pour piloter l’un des GP19 de l’équipe Avintia Racing. Une position à prendre en compte, puisque la structure espagnole bénéficiera du soutien direct de Ducati. Cependant, le principal atout de Johann Zarco pour se faire une place au sein de la marque italienne est que Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, pilotes de l’équipe officielle, mettent fin à leur contrat en 2020.

Avec un marché des transferts marqué par les différentes rénovations et l’arrêt MotoGP dû à la crise COVID-19, Johann Zarco estime que Ducati prendra un certain temps avant de décider de ses pilotes pour la saison 2021: “Je n’ai pas beaucoup pensé à tout ça. Je ne sais toujours pas ce qui peut signifier retarder le début de la saison ou si avoir moins de temps pour montrer mon niveau peut se traduire par des complications pour moi pour 2021. Je pense avoir la confiance de Ducati. Je suis content d’être arrivé ici, je veux en profiter à vélo. J’ai un si grand désir de bien faire les choses que cela ne peut qu’apporter de bonnes choses. ”

Après avoir disputé treize Grands Prix avec KTM en 2019 et piloté pour LCR Honda lors des trois dernières épreuves de l’année, Johann Zarco parie tout d’abord de montrer tous ses arguments sur piste: “J’ai un très bon équilibre mental et physique, donc je pense que Ducati peut me donner du temps, ils ne fonctionneront sur rien. Pour le moment, je ne parle pas de 2021 avec qui que ce soit. L’idée est de rester chez Ducati s’ils me proposent un projet où je peux bien performer avec eux, mais nous ne devons pas non plus fermer la porte à toute autre possibilité“