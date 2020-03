John DeLorean, du génie au méchant

Peut-être que le nom de famille DeLorean nous renvoie immédiatement à ce coupé argenté avec des ailes de mouette, mais le travail de John Zachary DeLorean dans le monde automobile était beaucoup plus grand que la voiture de tête de l’arrière Back to the Future.

DeLorean est né le 6 janvier 1925 et après la Seconde Guerre mondiale, il a terminé ses études en génie industriel. Après un bref passage chez Chrysler, il est arrivé chez Packard, l’un des constructeurs automobiles les plus respectés de l’époque, et là, il a commencé à surprendre par son travail pour améliorer les boîtes de vitesses automatiques de l’entreprise.

En 1959, il a quitté Packard après qu’Oliver K. Kelley, vice-président de l’ingénierie chez General Motors, l’a convaincu de travailler avec eux à Pontiac.

L’une des grandes réalisations de DeLorean en signant la pointe de flèche a été le développement de la GTO, qui est considérée comme la première voiture de muscle de l’histoire et qui jusqu’à aujourd’hui est l’une des voitures de sport américaines les plus admirées.

Le succès de ce modèle lui a valu la direction de Pontiac en 1965 et en 1969, il a réussi à diriger Chevrolet, ce qui l’a placé au sommet du monde automobile.

Cependant, les changements chez GM l’ont découragé et en 1973, il a quitté l’entreprise et a fondé la DeLorean Motor Company (DMC) en 1975, où il a développé le DMC 12, un coupé conçu par Giorgetto Giugiaro, avec un cadre fabriqué par Lotus, un moteur Renault et fabriqué à l’usine DMC d’Irlande du Nord, dont 9 000 unités ont été fabriquées entre 1980 et 1983. Après une faillite en 1984, il a été accusé de fraude et, en 1999, a vendu son ranch pour régler ses dettes. Décédé d’un accident vasculaire cérébral le 9 mars 2005

.