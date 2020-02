John Lewis embauche un nouvel exécutif pour renforcer l’équipe du “Future Partnership”

Nina Bhatia rejoindra ses fonctions le 17 février et relèvera directement de la présidente Sharon White

// John Lewis Partnership accueille un nouveau directeur exécutif de la stratégie et du développement commercial

// Nina Bhatia était auparavant directrice générale de Hive – une entreprise de maison connectée

John Lewis Partnership a nommé Nina Bhatia en tant que directrice exécutive de la stratégie et du développement commercial, au sein de la nouvelle équipe de direction de Future Partnership.

Elle rejoindra ses fonctions le 17 février et relèvera directement de la présidente Sharon White.

Bhatia était auparavant directrice générale de Hive – une entreprise de maison connectée – avant de devenir associée chez McKinsey & Co.

«Je suis ravi de rejoindre le partenariat. L’objectif de l’entreprise et ses deux marques incroyablement fortes résonnent fortement avec moi », a déclaré Bhatia.

«En travaillant avec des partenaires de l’ensemble de l’entreprise, j’ai hâte de développer une stratégie de partenariat qui soit pertinente pour nos clients, repose sur la confiance et offre une valeur commerciale.»

White a déclaré: «Nina apporte une expérience commerciale et stratégique considérable et jouera un rôle crucial au sein de la nouvelle équipe de direction du Future Partnership.»

White a été directeur général d’Ofcom pendant cinq ans avant de rejoindre John Lewis Partnership cette semaine – à un moment où l’entreprise a vu une liste croissante de départs à la haute direction.

Craig Inglis, directeur client de John Lewis, est devenu le dernier dirigeant à annoncer sa démission, moins d’un mois après que la directrice générale de John Lewis, Paula Nickolds, a annoncé qu’elle quitterait également la chaîne des grands magasins après 25 ans d’activité.

Le départ surprise de Nickolds est intervenu dans le sillage d’un Noël difficile. Alors que les ventes à Waitrose de 0,4% en données comparables, les ventes de John Lewis ont baissé de 2%.

Pendant ce temps, Rob Collins – directeur général de l’écurie Waitrose – a annoncé sa démission en octobre.

Le partenariat fait face à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire de 90 ans, et la semaine dernière, il a publié sa dernière mise à jour hebdomadaire dans le cadre d’un plan de restructuration qui verra les ventes et les bénéfices se combiner pour John Lewis et son partenaire stable Waitrose.

En outre, White a prononcé son premier discours en tant que présidente lors d’une réunion du conseil du groupe appartenant aux employés, qui s’est tenue mardi dans l’une des retraites de son personnel, l’Odney Club à Berkshire.

Le président sortant, Sir Charlie Mayfield, a également pris la parole lors de l’événement, auquel ont assisté quelque 200 membres du personnel.

