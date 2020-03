John Lewis lance la toute première campagne publicitaire télévisée printemps / été

La nouvelle campagne télévisée présente l’offre de John Lewis à travers la maison, la mode et la beauté, avec plus de 200 produits – dont près de 60% sont de marque propre.

// John Lewis lance sa toute première campagne et verra la publicité de son printemps à la télévision pour la première fois

// C’est également la première fois qu’il diffuse des publicités télévisées en dehors des périodes de pointe de Noël et de liquidation

// La publicité télévisée fera ses débuts en ligne à 14 h 30 avant d’être diffusée sur les ondes de la télévision à 21 h ce soir

John Lewis a lancé une toute nouvelle campagne publicitaire qui verra le grand magasin annoncer sa saison printemps / été à la télévision pour la première fois.

C’est également la première fois que le détaillant diffuse des publicités télévisées axées sur les produits en dehors des périodes de pointe de Noël et de liquidation.

La campagne publicitaire fera ses débuts sur les réseaux sociaux et le site Web de John Lewis à 14 h 30 aujourd’hui avant de faire ses débuts à la télévision à 21 heures ce soir sur ITV.

D’autres éléments de la campagne printemps / été sont déjà en ligne sur le site Web de John Lewis.

Avec la chanson Just Move de Rayelle, John Lewis a déclaré que la nouvelle campagne se déroulera sur tous les canaux de contact client en plus de son site Web et des médias sociaux, tels que la publicité extérieure et imprimée, le courrier électronique, les réseaux sociaux, en magasin et les fenêtres.

Il sera également soutenu par le programme social interne de John Lewis, #WeArePartners, qui compte désormais 500 employés actifs qui créent et partagent du contenu sur leurs propres canaux sociaux.

«Nous savons que nos clients veulent en savoir plus sur nous en dehors de la période de Noël, c’est pourquoi nous avons lancé notre toute première campagne publicitaire de printemps, ce qui nous permet en tant qu’entreprise de nous connecter avec plus de personnes de la manière la plus pertinente», John Lewis a déclaré le directeur du marketing, Martin George.

“Cette campagne met en valeur nos références en tant que marque en phase avec la vie moderne et notre expertise en design à travers nos propres produits de marque et le meilleur des marques que nous offrons à travers la mode, la beauté et la maison.”

La campagne se déroule jusqu’au 26 avril.

