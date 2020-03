John Lewis, M&S Co-op fait un don à des organismes de bienfaisance pour aider pendant la crise des coronavirus

Les discounters allemands Aldi et Lidl ont également annoncé des programmes de partenariat avec Neighbourly plus tôt cette semaine.

// La coopérative fera un don de 1,5 million de livres sterling à un organisme de bienfaisance FareShare qui lutte contre la faim

// John Lewis Partnership fait un don de 75 000 £ chacun pour Age UK, FareShare et le Trussell Trust

// M&S fait un don de 100 000 £ à Neighbourly, et 100 000 £ au National Emergencies Trust Coronavirus Appeal

Certains des plus grands détaillants du Royaume-Uni ont dévoilé de nouveaux dons et partenariats avec des organisations caritatives de premier plan qui aideront les personnes vulnérables pendant la crise des coronavirus.

La coopérative a annoncé qu’elle ferait un don de 1,5 million de livres sterling à un organisme de bienfaisance qui lutte contre la faim, et John Lewis Partnership a fait un don de 75 000 livres sterling chacun pour les principaux organismes de bienfaisance.

Pendant ce temps, M&S a fait un investissement immédiat de 100000 £ dans le Fonds communautaire voisin pour soutenir des centaines d’organisations locales, des banques alimentaires aux clubs de jeunes, ainsi que 100000 £ supplémentaires au National Emergencies Trust Coronavirus Appeal.

La nouvelle intervient après que les discounters allemands Aldi et Lidl ont annoncé des programmes de partenariat avec Neighbourly plus tôt cette semaine.

La coopérative a déclaré que son don consiste en des produits alimentaires essentiels qui seront remis la semaine prochaine à FareShare, qui soutient plus de 11 000 organismes de bienfaisance et groupes communautaires, y compris les banques alimentaires.

Les produits seront répartis entre les 23 centres régionaux de FareShare, puis fournis à un réseau de groupes communautaires locaux à travers le pays.

Les banques alimentaires ont connu une baisse importante des dons à mesure que le coronavirus s’installe, mais elles restent une bouée de sauvetage pour ceux qui comptent sur les dons pour nourrir leur famille.

La demande devrait augmenter à mesure que le nombre de personnes qui se retrouvent inopinément sans emploi augmente.

«La coopérative a un rôle essentiel à jouer pour soutenir nos membres, nos clients et nos collègues, ainsi que les communautés locales dont nos magasins sont au cœur», a déclaré le directeur général de Co-op Food, Jo Whitfield.

«Les banques alimentaires n’ont jamais été aussi importantes, il est donc logique que nous fournissions un soutien pour aider FareShare à garder les gens nourris et abreuvés pendant cette période sans précédent.

«C’est un excellent exemple de notre coopération et de notre collaboration pour aider ceux qui en ont le plus besoin et je demanderais à tout le monde s’ils peuvent contribuer à une banque alimentaire près d’eux.

“Chaque boîte, pot ou carton fait la différence.”

Lindsay Boswell, directrice générale de FareShare, a déclaré: «En cette période de grande incertitude, nous devons tous nous unir pour aider les personnes les plus vulnérables et les plus touchées par les problèmes causés par la pandémie de coronavirus.

«Le soutien très généreux de 1,5 million de livres sterling de nourriture de la coopérative permettra au réseau FareShare de maintenir une chaîne d’approvisionnement alimentaire vitale continue dans nos organismes de bienfaisance sur une période prolongée de 10 semaines.»

Pendant ce temps, le John Lewis Partnership a déclaré qu’un don initial de 75 000 £ serait remis à chaque organisme de bienfaisance avec lequel il s’est associé – notamment Age UK, FareShare et le Trussell Trust.

Le financement sera utilisé immédiatement en réponse à la pandémie de Covid-19, fournissant une aide aux personnes des communautés locales qui s’isolent ou font face à l’insécurité alimentaire.

Le Partenariat John Lewis a déclaré qu’il soutiendrait les organisations caritatives au cours des prochains mois alors que la crise devrait s’intensifier.

«Le Partenariat John Lewis est déterminé à soutenir les plus démunis dans nos communautés locales», a déclaré Caroline Silke, responsable de l’impact social de l’entreprise.

«Il est essentiel d’augmenter notre soutien à ces organismes de bienfaisance vitaux, afin qu’ils puissent consolider leurs opérations et planifier l’incertitude des prochains mois.»

Plus tôt cette semaine, la société mère de John Lewis et Waitrose a lancé un fonds de soutien communautaire d’un million de livres sterling pour créer des services de livraison supplémentaires, ainsi que la livraison d’articles essentiels aux maisons de soins et aux groupes communautaires et le don de produits aux personnes vulnérables.

Laurie Boult, directrice de la collecte de fonds chez Age UK, a déclaré: «C’est une période de grande anxiété pour tout le monde, mais surtout pour les personnes âgées et leurs proches.

“Age UK est déterminé à être là pour les personnes âgées qui ont besoin de notre aide et surtout pour celles qui n’ont personne d’autre vers qui se tourner en cette période de crise.”

Waitrose fait déjà don de surplus de nourriture à des organismes de bienfaisance à la fin de chaque journée de travail via l’application de redistribution de FareShare, tandis que le détaillant dispose de points de don Trussell Trust dans 147 magasins.

Emma Revie, directrice générale de Trussell Trust, a déclaré: «La pandémie de coronavirus pose un défi sans précédent et à mesure qu’elle progresse, plus de personnes que jamais peuvent avoir besoin de l’aide des banques alimentaires de notre réseau.

«Nous savons qu’ensemble, nous pouvons mieux soutenir les communautés à travers le Royaume-Uni, nous sommes donc vraiment reconnaissants pour ce soutien vital.

«Veuillez consulter notre site Web pour en savoir plus sur les banques alimentaires et les coronavirus.»

Chez M&S, l’ensemble de l’entreprise – englobant sa branche de vente au détail ainsi que ses divisions bancaires et énergétiques – a démarré le Fonds communautaire voisin avec un investissement immédiat de 100000 £.

Le fonds vise à aider l’organisme de bienfaisance Neighbourly à se distribuer par phases à son réseau existant de centaines d’organismes de bienfaisance et de groupes communautaires à travers le Royaume-Uni.

Les clients de M&S peuvent apporter leur soutien en sélectionnant le Fonds communautaire voisin comme organisme de bienfaisance dans le cadre du programme de fidélité Sparks.

De plus, les magasins M&S continueront de redistribuer tout le surplus de nourriture ou de fleurs au réseau Neighbourly.

«Les organisations communautaires subissent une pression immense et ont plus que jamais besoin de soutien», a déclaré Zoe Colosimo, chef de l’exploitation du voisin.

«Un financement immédiat peut aider à donner la tranquillité d’esprit immédiate qu’ils peuvent prendre des mesures urgentes pour soutenir les plus vulnérables de notre société.

“Nous savons que les besoins évolueront à mesure que nous traverserons cette crise – de la solitude à la faim en passant par les problèmes financiers, mais nous sommes tous dans le même bateau et nous devons continuer à travailler ensemble.”

Le PDG du groupe M&S, Steve Rowe, a déclaré: «Ce fonds aidera à mobiliser plus de 1 000 organisations caritatives et organisations locales à travers le Royaume-Uni pour soutenir les membres les plus vulnérables de notre communauté.»

Parallèlement à cette activation locale, au niveau national, M&S a déclaré qu’il ferait un don de 100 000 £ au National Emergencies Trust Coronavirus Appeal et que les clients pourraient s’impliquer en le sélectionnant comme organisme de bienfaisance Sparks.

