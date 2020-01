John Lewis & Partners soutient les futurs parents avec NCT

Le NCT soutient environ deux millions de parents chaque année.

John Lewis a dévoilé une initiative dans laquelle les futurs parents bénéficieront d’un partenariat de deux ans entre lui-même et le National Childbirth Trust (NCT), le principal organisme caritatif britannique pour les parents.

Grâce au partenariat, les futurs parents qui suivront les cours prénatals NCT recevront une offre John Lewis dans le célèbre coffret cadeau NCT.

Ils pourront bénéficier des conseils gratuits de la pépinière d’un membre du personnel spécialement formé de John Lewis, et des offres d’une valeur de 70 £ dans l’un des 42 magasins John Lewis qui ont un service de conseil en pépinière.

Lorsque les futurs parents assisteront à un rendez-vous de conseil de pépinière à John Lewis, ils recevront un doudou Jellycat gratuit d’une valeur de 9 £, un bon de 50 £ à dépenser dans la boutique lorsqu’ils dépensent 500 £ pour des produits de puériculture et de bébé, ainsi que des bons pour profiter boissons et gâteaux gratuits.

John Lewis a en stock plus de 14 000 produits de puériculture et de vêtements pour bébés, y compris des meubles de pépinière, de la literie et des vêtements pour bébés, ainsi que d’autres marques populaires.

«NCT et John Lewis & Partners aident les nouveaux parents depuis de nombreuses années, donc cela semble être le partenariat parfait pour aider les futurs parents à travers le pays», a déclaré la directrice des achats de mode de John Lewis, Christine Kasoulis.

«Comme nos partenaires de conseils en pépinière, NCT est réputé pour fournir des informations impartiales à travers ses cours et ses cours.»

Caroline Star, responsable des partenariats avec NCT, a déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer notre nouveau partenariat avec John Lewis & Partners, qui nous aidera à toucher davantage de parents au cours des 1000 premiers jours.

«Nos cours prénatals atteignent près de 100 000 nouveaux parents chaque année, les aidant à former des réseaux de soutien et des amitiés à vie.»

En 2019, John Lewis a donné des conseils à plus de 12500 futurs parents qui ont pris rendez-vous avec le détaillant pour des conseils de garderie.

Chaque année, la NCT soutient environ deux millions de parents et organise 6300 cours prénatals avec 95 500 parents.

