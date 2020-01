John Lewis Partnerships publie la dernière mise à jour hebdomadaire malgré les changements commerciaux

John Lewis Partnership a déclaré que sa nouvelle structure d’information financière se reflètera dans ses résultats semestriels de septembre.

// John Lewis Partnership vient de publier sa dernière mise à jour hebdomadaire sur les transactions alors que l’entreprise subit une restructuration

// Le partenariat va évoluer vers une nouvelle structure de reporting financier qui ne divisera pas les résultats de John Lewis & Waitrose

// Pour la semaine se terminant le 25 janvier, la dernière semaine de l’exercice, les ventes de John Lewis Partnership ont baissé de 1,9%

John Lewis Partnership a publié sa dernière mise à jour hebdomadaire sur les transactions alors que la société termine son exercice avec une avancée significative dans la restructuration de ses activités commerciales.

Dans le cadre de sa stratégie de partenariat futur – annoncée pour la première fois en octobre – la société mère de Waitrose et John Lewis opère désormais comme une seule entreprise et passera à une nouvelle structure de communication financière selon laquelle les ventes ou le bénéfice d’exploitation ne seront plus répartis entre ses deux commerces de détail. fascias.

Au lieu de cela, les rapports financiers se concentreront sur les marchandises générales, l’épicerie et les services.

Le partenariat a déclaré que cette nouvelle structure se reflètera dans ses résultats semestriels de septembre.

Néanmoins, pour la semaine se terminant le 25 janvier – la dernière semaine de l’exercice de John Lewis Partnership – les ventes globales ont diminué de 1,9% en glissement annuel, passant de 198,53 millions de livres sterling à 194,67 millions de livres sterling.

En ce qui concerne la période complète de 52 semaines, John Lewis Partnership a déclaré que les ventes globales avaient chuté de 0,6%.

Pour John Lewis seul, les ventes totales de la semaine ont diminué de 2,5% à la fin de la campagne de liquidation.

La fin de la liquidation couplée aux promotions des concurrents a vu les ventes de maisons plonger de 9,3%, tandis que les ventes de mode ont augmenté de 0,4% et les ventes d’électricité et de technologies domestiques de 1,1%.

À Waitablemate Waitrose, les ventes totales hors carburant ont diminué de 1,6% par rapport à la même semaine l’an dernier.

De nombreux acheteurs participaient toujours au Veganuary et au Dry January, avec des ventes de nourriture végétalienne et végétarienne, et des boissons faibles en alcool et sans alcool, ce qui s’est révélé particulièrement populaire pour l’épicier.

Les clients ont également rafraîchi leurs maisons et leurs jardins avec des ventes d’horticulture en hausse de 17% et des fleurs coupées de 3%.

Cependant, dans l’ensemble, l’épicier a déclaré que les ventes ambiantes ont diminué de 1,4%, les ventes de produits frais et frais ont diminué de 1,7% et les ventes de marchandises domestiques et générales ont chuté de 5,3%.

