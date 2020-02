John Lewis, Polo Ralph Lauren et HomeSense en tête du classement YouGov Retail

Le produit Recommandé + de YouGov donne aux marketeurs une image complète de ce qui motive les promoteurs existants et potentiels

// John Lewis, Polo Ralph Lauren & HomeSense sont les marques les plus recommandées par leurs consommateurs

// John Lewis vient en premier pour la rue principale; Polo Ralph Lauren, mode et HomeSense les plus recommandés, arrive en tête du classement général de la vente au détail

YouGov a nommé John Lewis, Polo Ralph Lauren et HomeSense les marques les plus recommandées par les consommateurs dans les secteurs de la grande distribution, de la mode et de la grande distribution.

Le classement des recommandations 2020 de YouGov révèle que les détaillants avec le pourcentage le plus élevé de leurs propres clients les recommandent à des amis ou des collègues.

Les données de classement sont tirées de YouGov Recommander +, qui vise à mieux comprendre le plaidoyer des consommateurs.

Dans la catégorie des rues commerçantes, les résultats ont montré que John Lewis était recommandé par 81% de ses clients.

Le grand magasin de 91 ans, High Street, a de solides performances dans le classement YouGov, en tête du classement de la santé de la marque au cours des deux dernières années.

Cinq des 10 meilleurs détaillants de rue classés sont dans le secteur de la santé et de la beauté, comme la deuxième entreprise de cosmétiques Lush, avec un score recommandé de 78%.

Polo Ralph Lauren est la marque de mode la plus recommandée au Royaume-Uni, 79% de ses clients la recommandant à d’autres.

Il a marqué au-dessus de Zara et de Joules – chacun sur 78 pour cent.

Le classement de la mode montre que les 10 premiers détaillants ne sont séparés que par quatre points de pourcentage, ce qui met en évidence la proximité de la concurrence dans le secteur de la mode.

Le classement comprend à la fois le marché de la mode haut de gamme, y compris Gucci, septième, avec 76%, et des marques de mode rapide, comme Asos, cinquième, avec 77%.

Dans la catégorie de la vente au détail générale, le détaillant canadien de meubles à prix réduit HomeSense est le détaillant général le plus recommandé par ses clients avec un score recommandé de 81%.

HomeSense a dû faire face à la concurrence de sept autres détaillants d’articles ménagers, battant de peu IKEA. Les détaillants de meubles en ligne tels que Habitat et Made.com ont également obtenu de bons résultats.

Le détaillant d’outils et de matériel de commerce Screwfix et le fournisseur d’auto-construction Toolstation ont également obtenu des scores élevés en matière de défense des clients, obtenant tous deux un score recommandé de 77%, terminant respectivement en troisième et quatrième place.

