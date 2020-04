John Lewis remet près d’un million de livres sterling à l’ancienne patronne Paula Nickolds

Paula Nickolds avait travaillé pour l’entreprise pendant 25 ans dans divers rôles avant son départ // John Lewis a payé 939 773 £ à l’ancienne directrice générale Paula Nickolds // Nickolds a annoncé son départ en janvier après de faibles ventes de Noël

John Lewis a remis près d’un million de livres sterling à son ancienne directrice générale, Paula Nickolds.

Le groupe a révélé qu’il avait payé 939 773 £ à Nickolds, qui a quitté en janvier à la suite de ventes de Noël terne.

Nickolds avait travaillé pour l’entreprise pendant 25 ans dans divers rôles avant son départ.

LIRE LA SUITE:

Nickolds a été promue directrice générale du grand magasin en septembre 2016, et son départ faisait partie du remaniement de la direction et de la consolidation de l’entreprise de John Lewis Partnership, qui a été annoncé pour la première fois en octobre dernier.

Le paiement concernait sa période de préavis, ses contributions à ses frais juridiques et son soutien au développement de carrière.

Le groupe a également confirmé un paquet de 892 362 £ remis à Rob Collins, qui avait été directeur général de la branche épicerie Waitrose du groupe jusqu’à sa démission en octobre.

Mardi, John Lewis Partnership a confirmé que 14 000 employés ont été mis en congé dans l’entreprise en raison de la fermeture du coronavirus et qu’ils recevront l’intégralité de la rémunération contractuelle jusqu’à la fin du mois de mai.

Cela survient également après que le groupe a annoncé qu’il verserait sa prime de personnel la plus basse depuis 1953, car il a révélé une chute de 23% des bénéfices pour l’année jusqu’au 25 janvier.

La société anticipe désormais «une baisse significative des ventes entre avril et juin, puis de faibles ventes par la suite» et prévoyait un «pire scénario» de ventes en année pleine plongeant de 35% chez John Lewis et une «baisse plus modeste» de moins cinq pour cent à Waitrose.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette