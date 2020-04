John Lewis rouvre une usine du Lancashire pour fabriquer des robes NHS

John Lewis prévoit de produire environ 2000 robes par semaine.// John Lewis rouvre l’usine textile du Lancashire pour fabriquer des robes pour les travailleurs de première ligne du NHS coronavirus // Il fait également don de plus de 20000 mètres de tissu pour les gommages de ses services de mercerie et centres de distribution // John Lewis a également fait don de 250 articles électriques tels que des machines à café et des bouilloires pour les salles du personnel et les zones de bien-être dans 25 hôpitaux

John Lewis a annoncé qu’il rouvrira son usine de textiles Herbert Parkinson dans le Lancashire pour fabriquer des blouses de protection pour le NHS alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Le personnel de l’usine qui coud habituellement des stores, des rideaux, des oreillers et des couettes sur mesure commencera cette semaine à fabriquer environ 8000 robes cliniques lavables pour le Northumbria NHS Foundation Trust.

Le détaillant fait également don de plus de 20000 mètres de tissu de coton de ses services de mercerie et de ses centres de distribution à For the Love of Scrubs et Scrubs Glorious Scrubs, des groupes de milliers de membres qui fabriquent des gommages pour le NHS.

Le tissu donné devrait faire environ 6000 gommages.

«Nous sommes tous impatients de rouvrir notre usine et d’enfiler à nouveau nos machines à coudre pour jouer notre rôle dans l’aide au NHS», a déclaré John Lewis, chef de Herbert Parkinson, Stuart McDonald.

«Nous prévoyons être en mesure de produire environ 2000 robes par semaine.

«Le tissu que nous donnons pour les gommages ne pourrait pas être mieux utilisé que pour assurer la sécurité des personnes.

«Au cours des dernières semaines, nous avons déjà fait don de plus de 400 mètres de tissu à des groupes qui fabriquent des masques et des gommages pour leurs hôpitaux, pharmacies, maisons de soins et communautés locales.

«Ils nous ont dit que cela leur avait permis de fabriquer plus de 3 000 doublures de masques faciaux et 75 ensembles de gommages.»

Le directeur général de Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, Sir James Mackey, a déclaré: «Nous serons éternellement reconnaissants de ce soutien de John Lewis qui aura un impact direct et positif sur nos travailleurs et patients de première ligne – contribuant à leur sécurité.

«C’est clair, nous ne pouvons relever les défis rencontrés qu’en utilisant les canaux et les relations locales pour le faire.

«C’est cet esprit de rapprochement qui nous a aidés à réaliser tant de choses au cours des dernières semaines, au rythme et sans aucune influence extérieure. Nous devons accepter à bras ouverts toutes les offres d’aide et les transformer en actions qui soutiennent notre personnel et nos patients. »

John Lewis a déjà créé un espace de bien-être pour le personnel du NHS Nightingale London et a travaillé avec la BMA pour fournir 60 000 articles essentiels au personnel clé du NHS.

Cette semaine, le détaillant commencera à faire don de 250 produits électriques tels que des machines à café, des bouilloires et des grille-pain aux salles du personnel et aux zones de bien-être de 25 hôpitaux aigus de Londres et des hôpitaux Nightingale à Harrogate.

John Lewis a également conçu deux zones de bien-être et une salle multiconfessionnelle pour le personnel du NHS au Nightingale à Manchester et livrera son don de plus de 150 meubles pour ces chambres la semaine prochaine.

Parallèlement, la semaine dernière, le John Lewis Partnership a lancé un concours pour enfants afin de concevoir un «super-ours».

Le design haut de gamme sera vendu à Noël et 100% des bénéfices iront au NHS.

