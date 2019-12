Jorge O. Moreno: Sur l'augmentation du salaire minimum

Source: Courtoisie

La valeur réelle des salaires marché du travail au Mexique Il est resté avec une croissance presque nulle depuis plus de vingt ans. Ce fait irréfutable et étayé par des preuves empiriques a fait l'objet d'études de multiples publications académiques qui, parmi certaines de leurs conclusions, ont identifié le manque de croissance de la productivité totale de l'économie comme un élément déterminant de cette immobilité.

En raison des faibles niveaux de ce indemnisation des accidents du travail, de pair avec le manque de possibilités d'emploi plus nombreuses et de meilleure qualité, ainsi qu'avec une politique budgétaire laxiste et tolérante à l'égard d'un large segment de la population, les éléments qui germeraient dans un secteur informel en croissance ont été générés, ce qui, selon davantage de données Publié récemment par le INEGI et bien qu'il représente presque 56,7% de la main-d'œuvre, il contribue à moins de 22,6% de la production économique globale; c'est-à-dire que l'informalité est un secteur de faible productivité, de grande taille de travail, sans contribution fiscale directe, mais auquel de nombreux programmes sociaux actuels sont destinés.

C’est dans cet environnement d’inégalité, de pauvreté, de croissance zéro, et en l’absence de résultats dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, qu’une politique de redistribution en faveur des plus vulnérables devient attractive en tant que mécanisme gain politique Immédiatement pour le gouvernement fédéral qu'un renforcement du pouvoir d'achat des personnes à faible revenu, même bref et illusoire.

Ainsi, le lundi 16 décembre dernier, le président Andrés Manuel López Obrador a décrété une nouvelle augmentation du salaire minimum, pour passer de 102,8 à 123,22 pesos par jour, représentant le la plus grande augmentation de l'histoire Récent du pays.

Au moins deux questions liées à cette politique du travail persistent: À qui profite cette augmentation? Et Quel est le coût de sa mise en œuvre? Un raisonnement simple nous oblige à penser que si en réalité la pauvreté, les inégalités et le manque de millions de Mexicains pouvaient être simplement résolus par un décret comme le précédent, Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait auparavant? Analysons d'abord la taille des bénéficiaires directs de cette politique, puis devinons les coûts potentiels, et mettons en équilibre les résultats attendus de cette politique publique.

Dans le cadre d'un projet de recherche conjoint avec Jaime J. Escobedo (FAECO, UANL), nous analysons les données les plus récentes du Enquête nationale sur l'occupation et l'emploi (ENOE) menée par l'INEGI, correspondant au troisième trimestre 2019. Sur la base du fait que la taille de la main-d'œuvre dans le pays est de 55,7 millions de personnes, notre analyse révèle qu'environ 14,8% perçoivent moins que le salaire minimum actuelet 18,8% reçoivent moins de nouveau salaire minimum décrété. Les données montrent également que la segmentation du marché suggère que la composition de cette population est principalement composée de femmes, représentant respectivement 8,13% du premier et 10% du deuxième groupe.

Cependant, l'analyse rigoureuse des données révèle un autre fait extrêmement important lié au sujet abordé dans cette même colonne à plusieurs reprises et qui relie les premières lignes de cette prestation: le salaire minimum, étant une loi liée à une prestation de travail, il ne doit représenter qu'une réelle contrainte pour secteur formel de l'économie, et ne devrait pas avoir d'effet sur les perceptions reçues par les travailleurs du secteur informel, du moins pas directement.

Lorsque nous étudions la composition de l'effectif potentiellement bénéfique selon la structure de formalité, nous observons que seulement 1,3% de la population active totale de l'économie est dans la formalité en dessous du salaire minimum actuel, tandis que 2,18% gagnent officiellement moins que le nouveau salaire minimum décrété . Autrement dit, si nous partons du fait qu'une entreprise du secteur informel, qui n'est pas enregistrée ou ne paie pas d'impôts, n'est pas obligée de payer un salaire minimum, les bénéficiaires potentiels de cette politique publique représenteraient au plus 2% de la main-d'œuvre totale, en supposant que tout le monde reçoit effectivement cette augmentation et qu'ils ne sont pas détruits lieux de travail.

Cependant, Quels sont les coûts de cette politique? Un premier coût direct est le chômage potentiel généré par la main-d'œuvre non qualifiée qui, bien que certaines études montrent un effet peu concluant, serait au moins attendu par la pression sur les entreprises formelles dans ce domaine du fait de l'augmentation des coûts du travail. Un deuxième point est la pression inflationniste, principale raison pour laquelle le salaire minimum est resté bas pendant si longtemps, en l'utilisant "Mécanisme d'ancrage" de l'inflation. Enfin, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre inciterait les entreprises à chercher à éviter de nouveaux investissements, mais réduirait également l'avantage concurrentiel de la main-d'œuvre mexicaine dans le secteur international du travail, l'un des points réclamés par les représentants du gouvernement américain. Dans négociations du nouvel accord commercial (T-MEC).

Pour l'instant, et malgré le travail de Banque du Mexique pour maintenir l'inflation en dessous des niveaux cibles, au moment de la rédaction de cette colonne, elle avait annoncé une nouvelle réduction du taux d'intérêt de référence de la politique monétaire, pour la placer dans 7,50 à 7,25 pour cent, ce qui représente la quatrième réduction consécutive de cette variable depuis le 15 août dernier.

Au final, le chômage, l'inflation et le manque de croissance sont charges économiques et des politiques avec lesquelles aucun gouvernement ne souhaiterait entamer une nouvelle année, et moins face à l’environnement croissant d’incertitude internationale résultant de la situation politique aux États-Unis, qui demeure notre partenaire commercial principal et dont l'économie restera fortement liée à court terme.

L'auteur est docteur en économie de l'Université de Chicago et professeur-chercheur à la UANL School of Economics.

