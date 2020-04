“Jouer pour gagner des crypto-monnaies est l’avenir des jeux vidéo”, Sébastien Borget

Faits saillants:

Le dirigeant de Blockchain Game Alliance voit des niches pour de nouveaux modèles commerciaux.

L’association travaille sur deux normes pour jeter les bases de l’industrie du jeu vidéo.

Des représentants de renom de l’industrie du jeu vidéo jettent les bases de l’intégration de la technologie du grand livre distribué (DLT) ou de la blockchain dans leur catalogue d’offres de joueurs à l’échelle mondiale. Avec cet objectif, la Blockchain Game Alliance (BGA) a été créée en septembre 2018, un consortium de plus de 90 entreprises qui promeut de nouvelles normes pour fusionner les deux mondes.

Le BGA est composé, entre autres, d’Ubisoft, ConsenSys, AMD, The Sandbox, MakerDAO ou Enjin. L’organisation cherche à accélérer l’adoption de la blockchain en tant que mécanisme pour offrir une meilleure expérience utilisateur et créer de nouveaux modèles commerciaux dans l’industrie. Dans le même temps, il coordonne les efforts pour générer des réseaux de travail entre ses membres et attirer de nouveaux acteurs dans l’association.

Pour en savoir plus sur la Blockchain Game Alliance, CryptoNews a parlé à Sébastien Borget, président de l’alliance et co-fondateur de The Sandbox, un monde virtuel où les joueurs peuvent créer et monétiser leurs propres jeux sur la blockchain Ethereum.

Concernant la BGA, il a indiqué que, bien qu’elle ait été fondée en 2018, ses opérations ont commencé en avril de l’année dernière, toutes à la recherche d’une plus grande pertinence pour les réseaux distribués et les jeux vidéo.

La BGA est fondée depuis près de deux ans, quel équilibre faites-vous après cette période?

La Blockchain Game Alliance a été fondée en septembre 2018, mais a commencé à s’ouvrir à de nouveaux membres en avril 2019. Par conséquent, je considère que l’alliance a eu une année d’activité efficace, elle est encore très jeune pour l’industrie en général, en Comparé à celui des jeux pour appareils mobiles. Il faut mesurer les temps en périodes de 5 à 10 ans pour se faire une bonne idée de l’image macro.

Au cours de cette première année, la BGA a travaillé dans les communications, la création de contenu, les publications sur les réseaux sociaux, les relations publiques et la diffusion des projets de ses membres. Nous avons également travaillé sur la définition de nouvelles normes pour l’industrie, le partage des connaissances et des meilleures pratiques.

Nous avons un groupe travaillant sur la normalisation des métadonnées des actifs de la blockchain et un autre sur les informations et les métriques. Les résultats des groupes incluront le partage open source sur GitHub, des articles, des conférences et plus encore. Je suis sûr que 2020 tiendra ses promesses en termes d’adoption de jeux de blockchain.

Pourriez-vous fournir plus de détails sur les types de normes qui seraient mises en œuvre?

Les deux groupes de travail sont:

1) Normalisation technique des métadonnées des actifs de la blockchain. Les sociétés B2Expand, Scrypta, Everdreamsoft, OpenSea, The Sandbox, Kronoverse, 0x, Blockade Games, Cosmos, Tendermint, Enjin et Ubisoft sont impliquées dans ce processus.

2) Analyse d’informations et mesures à utiliser lors de l’évaluation des jeux de blockchain, dans ce cas, les sociétés impliquées sont DappRadar, Non-Fungible, Altcoin Fantasy et ChainGuardians.

Que faut-il pour que les deux industries deviennent encore plus intégrées?

Nous voulons démystifier la complexité de la blockchain et promouvoir davantage les avantages d’une véritable propriété numérique et le commerce d’actifs sans permis. L’objectif principal sera de continuer à offrir de la valeur aux membres actuels de l’industrie, tout en accélérant l’ajout de nouveaux entrants.

Nous devons également travailler à faciliter la promotion des jeux et des projets, en leur donnant plus de visibilité à un public plus large. Nous le ferons en engageant l’alliance dans la promotion, l’adoption et la commercialisation de jetons durables pour mettre en valeur les utilisations potentielles de ces actifs numériques et en développant davantage de ressources de formation.

Comment les sociétés de jeux vidéo peuvent-elles adopter des réseaux distribués pour améliorer l’expérience utilisateur?

Nous devons considérer des exemples concrets de jeux qui ont réussi. Les principaux projets de jeux (avec blockchain) sortent maintenant de leur phase bêta et devraient être rendus publics en 2020. Ces jeux pourraient attirer l’attention des joueurs, entraînant une croissance supplémentaire et une adoption généralisée.

Que pensez-vous des jeux où les joueurs peuvent gagner des crypto-monnaies comme le bitcoin?

Jouer pour gagner des crypto-monnaies a émergé depuis l’année dernière et je pense que c’est l’avenir des jeux vidéo, offrant une grande valeur ajoutée aux joueurs et permettant une participation plus profonde aux jeux basés sur la blockchain.

Sébastien Borget a récemment assumé la présidence de la Blockchain Game Alliance. Avec l’aimable autorisation de Sébastien Borget.

En tant que président, quelles seront les lignes directrices de votre gestion?

Je suis convaincu que nous pouvons être plus forts en BGA. Je veux donner la priorité aux efforts des entrepreneurs pour attirer plus de joueurs et tirer des revenus de leurs jeux vidéo. Nous devons nous assurer que nous ne construisons pas seulement une seule réussite, mais nous encourageons la création d’un écosystème complet.

Nous devons consacrer du temps et de l’énergie pour les soutenir dans la création d’opportunités commerciales, les mettre en relation avec des investisseurs et leur permettre d’échanger leurs connaissances afin que nous puissions créer de nombreuses autres réussites au sein de notre industrie.

Les projets sont ambitieux mais cette année 2020 est marquée par la pandémie de coronavirus Comment faire face à cette situation?

Nos plans comprennent le développement de nouvelles initiatives pour soutenir l’industrie et l’expansion de nos activités en lançant davantage de possibilités d’emploi en ligne. Pour l’instant, nous aurons des réseaux virtuels, mais nous reprendrons des réunions physiques lorsque la situation avec COVID-19 le permettra. Nous poursuivrons la série de dîners avec les membres de l’industrie, que nous avons organisés ces derniers mois, alors que nous développons un environnement qui permet de nouveaux partenariats.

Ubisoft a déjà parié avec Hashcraft, à quoi s’attendre pour cette année du reste des entreprises?

Je ne peux pas vraiment parler pour Ubisoft, mais Nicolas Pouard, membre fondateur de la Blockchain Game Alliance, a récemment partagé dans une présentation EthCC ce qu’Ubisoft fait dans l’espace de jeu blockchain et NFT.

Quels projets suivez-vous en Amérique latine?

Il existe plusieurs projets de jeux de blocs basés en Amérique latine, pour n’en nommer que quelques-uns: Decentraland, Experimental, TradeStars et The Sandbox, dont je suis co-fondateur. En ayant la possibilité d’être présent dans différentes régions du monde, je travaillerai pour que la BGA ait une portée internationale plus large, y compris des entreprises d’Amérique latine, mais aussi celles de Corée ou du Japon et qu’elles bénéficient d’un réseau plus fort.