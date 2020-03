Journée historique! La volatilité augmente, le Bitcoin s’effondre

La volatilité a de nouveau augmenté dans un contexte d’escalade des tensions financières, récemment alimentée par la guerre des prix du pétrole. Voici une analyse technique de Bitcoin à ce sujet.

Malgré la tentative d’accord de l’OPEP de réduire la production de pétrole brut, l’Arabie saoudite a fini par éliminer ces plans en baissant considérablement le prix de son pétrole. Ceci après que la Russie a refusé de baisser son pompage.

Le pays arabe a également augmenté sa production interne dans un contexte de forte baisse de la demande d’or noir, produit des quarantaines du Coronavirus.

En conséquence, les prix référentiels du pétrole chutent de façon imminente.

Le West Texas Intermediate (WTI), aux États-Unis, chute de plus de 32%, atteignant ainsi 27 USD, touchant une zone de creux historique.

Il s’agit de la plus forte baisse en pourcentage des marchés pétroliers depuis la première guerre du Golfe, survenue en 1991.

Impact de la guerre sur les prix du pétrole sur d’autres marchés

Comme il s’agit d’une situation macroéconomique, d’autres marchés sont également affectés.

Les dollars canadien et australien ont fait un crash rapide aux premières heures de ce lundi, assurant ainsi une semaine de forte volatilité sur le marché des changes.

Dollar australien contre graphique. Dollar américain sur une base quotidienne.

Les obligations à 10 ans des États-Unis sont tombées pour la première fois dans l’histoire en dessous de 0.

Performance des obligations d’État à 10 ans des États-Unis.

L’indice de volatilité S&P 500 a de nouveau grimpé. Il a même dépassé les niveaux atteints au cours de la semaine de 24 à 28 le mois dernier.

Cette situation de volatilité extrême a conduit aux futures américains. ont été suspendus pendant 15 minutes pour dissiper un peu la force de la peur sur les marchés. S’il continue d’augmenter, ce marché pourrait fermer pendant une journée entière.

Indice de volatilité du S & P500 (VIX).

Le marché des crypto-monnaies a également commencé avec des chiffres rouges. Une nouvelle baisse du prix du Bitcoin lui fait perdre plus de 10% de sa valeur au cours des dernières 24 heures.

Beaucoup doutent de la véracité de la théorie qui énumère la CTB comme valeur refuge. Cependant, l’or, bien qu’il n’ait pas trop baissé, n’a pas augmenté son prix de façon exponentielle.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser dans une situation comme celle vécue, le refuge par excellence a perdu une partie de ses bénéfices après avoir atteint un maximum de 5 ans.

Mais le Bitcoin continuera-t-il de tomber aux côtés d’autres marchés? Passons aux tableaux de prix pour effectuer une analyse technique de la situation actuelle.

Hebdomadaire temporaire

Comme nous l’avons mentionné dans une publication récente, les ours ont pris le contrôle momentanément après avoir rejeté la résistance laissée par le prix. Cela s’est produit après avoir atteint 10350 USD en octobre 2019.

Par la suite, une bougie hebdomadaire avec un grand corps baissier a pu être observée, démontrant le pouvoir clair des vendeurs sur la situation actuelle.

En regardant le prix du Bitcoin uniquement à partir du graphique hebdomadaire, la route semblait complètement claire pour soutenir à 7 750 USD.

En effet, l’objectif baissier le plus proche a été atteint. Les ours ont profité de la situation d’instabilité et de peur sur les marchés pour faire des profits avec la chute du marché de la crypto.

Dans une analyse précédente, indiquez également la possibilité de développer une épaule épaule inversée après que le prix atteindra ce support. Cependant, il n’est pas temps de penser que cela se produira.

Nous devons observer beaucoup de rejet dans la zone où l’on pense que les ours ont perdu de leur force. Bien que, pour le moment, le contrôle des vendeurs soit imminent.

Analyse technique de Bitcoin à partir du graphique hebdomadaire.

La simple moyenne mobile de 18 semaines a été violée, la légère tentative de respect observée hier n’a pas suffi. Le signal haussier observé à la mi-janvier pourrait être faux si les attentes négatives à court terme se poursuivent.

Le SMA de 200 semaines reste haussier et loin du prix, soutenant la forte tendance à la hausse que Bitcoin maintient tout au long de son histoire.

Moyennes mobiles sur le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin.

Le RSI est redevenu baissier, la situation actuelle a permis d’éliminer le signal haussier issu d’un fil.

RSI sur le graphique hebdomadaire Bitcoin.

Analyse technique Bitcoin à partir de la temporalité quotidienne

La succession claire de sommets de plus en plus bas a pris effet et la recherche d’un nouveau plus bas a été couronnée de succès.

En violant le support à 8 450 USD, la tendance à la baisse observée dans la période quotidienne a repris.

Analyse technique de Bitcoin à partir du graphique journalier.

Les moyennes mobiles soutiennent également le sentiment négatif à court terme.

La cassure baissière de 200 jours du SMA est désormais effective, après la bougie d’hier fermée avec un grand corps en dessous.

Le SMA de 18 et l’EMA de 8 s’ils étaient déjà baissiers et avaient fonctionné comme des résistances dynamiques tandis que le prix baissait vers 9,150 USD. Actuellement, la cotation s’éloigne considérablement des deux moyennes mobiles, indiquant qu’un nouveau revers pourrait survenir dans les prochaines heures.

Moyennes mobiles sur le graphique quotidien Bitcoin vs. Dollar américain

Le RSI reste en territoire baissier, en raison de son emplacement en dessous du niveau 50.

RSI sur le graphique BTC – USD en heure quotidienne.

Niveaux de prix à surveiller

Si les acheteurs parviennent à défendre le support à 7 750 USD, il pourrait initier un retrait. Sinon, le prochain soutien à surveiller sera de 6 515 USD, le prix où la formation de Shoulder Head Shoulder a inversé le début du positivisme généré au début de 2020.

Supports et résistances à regarder. Analyse technique du prix du Bitcoin.

Pour le moment, je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’essayer court avec Bitcoin.

La situation d’instabilité actuelle pourrait continuer de générer des mouvements extrêmement volatils et le marché de la cryptographie pourrait en bénéficier à tout moment. Mais si nous regardons la valeur intrinsèque qui pourrait fournir un abri au milieu du chaos.

Pendant ce temps, le taux de hachage Bitcoin atteint de nouveaux sommets, le rendant plus fort et plus sûr. Cependant, le prix actuel a provoqué un affaiblissement des ordinateurs miniers à un moment critique. Certains génèrent même des pertes en pleine montée de la difficulté de l’exploitation minière.

Ces mineurs vont-ils se débarrasser de leurs récompenses BTC ou défendre le prix au milieu de l’automne?

Faites-nous part de votre avis dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous lire.

