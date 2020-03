Journée internationale de la femme: comment les détaillants peuvent-ils éviter le tokenisme?

En cette Journée internationale de la femme, Retail Gazette examine si les détaillants sont authentiques ou symboliques dans leur campagne.

Lorsqu’une nouvelle étude du Programme des Nations Unies pour le développement a découvert que neuf personnes sur 10 dans le monde étaient encore partiales à l’égard des femmes, la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF) cette année le 8 mars est devenue encore plus importante.

Avec des mouvements comme #MeToo et Time’s Up montrant l’efficacité et la viabilité de l’activisme social, il n’est pas surprenant que les détaillants présentent des campagnes IWD pour faire preuve de sensibilisation. Mais cela soulève une question: dans quelle mesure ces gestes sont-ils symboliques?

Comme de nombreux détaillants le découvrent, les consommateurs sont capables de faire la différence entre les campagnes authentiques et les campagnes symboliques, et beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour les dénoncer.

Pourtant, alors que de nombreux consommateurs les incitent à passer plus de temps à agir sur des questions telles que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et la représentation des femmes dans les salles de conseil de vente au détail, les détaillants ont continué de lancer des gammes ou des campagnes de marketing dédiées aux IWD.

“Les détaillants devraient reconnaître les femmes tout au long de l’année, bien qu’avoir une journée pour se concentrer puisse être un moyen utile de sensibiliser et de créer une dynamique”, a déclaré Sarah Moloney, directrice générale britannique de l’agence de stratégie de marque KWT.

Bien que les analystes conviennent que les détaillants devraient reconnaître la JIB tout au long de l’année au lieu d’une seule journée, il pourrait être difficile de considérer que les jours commercialisés tels que la fête des mères et la Saint-Valentin ne sont pas non plus célébrés toute l’année.

Paul Hitchens, spécialiste de la marque au Chartered Institute of Marketing, a suggéré qu’il était plus logique pour les détaillants «déjà en campagne» d’utiliser la date pour augmenter et étendre les campagnes ciblées.

Il a déclaré que les consommateurs seraient mieux en mesure de saisir les campagnes de détaillants tels que The Body Shop, qui est reconnu depuis longtemps pour ses valeurs durables et éthiques.

«Les détaillants doivent faire preuve de prudence», a-t-il déclaré à Retail Gazette.

“Les conséquences négatives de la manipulation de leur association avec IWD l’emportent de loin sur toute opportunité à court terme d’augmenter la saillance de la marque.”

Parmi les détaillants qui se joindront à la campagne IWD cette année, citons Net-a-Porter, qui a lancé une collection exclusive de t-shirts de 22 pièces, dont 100% des bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.

L’Occitane versera également 100% des bénéfices réalisés grâce à son baume de solidarité en édition limitée à la Fondation L’Occitane qui, à son tour, soutient des projets d’ONG qui promeuvent le leadership des femmes au Burkina Faso.

Pendant ce temps, le détaillant de cosmétiques Bobbi Brown vendra un sac de maquillage dont 100% des bénéfices seront reversés à l’association caritative Smart Works.

En fait, les détaillants semblent offrir aux clients ce qu’ils veulent. Les récentes conclusions de GlobalData ont révélé que 34,6% des 81,6% des femmes interrogées au Royaume-Uni préféraient que les détaillants donnent une partie de leurs ventes à des œuvres de bienfaisance, contre 16,6% qui ont déclaré qu’ils aimeraient voir les détaillants lancer une collection de produits. en l’honneur d’IWD.

Pendant ce temps, certains détaillants relèvent le jeu en investissant dans les femmes plutôt que de se concentrer uniquement sur la vente d’un produit.

Le géant de la santé et de la beauté Boots a déclaré qu’il soutiendrait les femmes dans cette IWD en lançant une nouvelle section sur son site Web entièrement dédiée aux marques fondées et développées par des femmes – dans le but de sensibiliser leurs marques. Il organise également une journée de discussions de groupe, d’ateliers et de sessions 1-2-1 dans les magasins du Royaume-Uni pour attirer les clients.

Ali Hanan, fondateur de Creative Equals, organisation pour la diversité et l’inclusion, a déclaré à Retail Gazette que l’égalité ne consistait pas seulement à «brandir le drapeau», mais aussi à investir dans des fondatrices et à acheter leurs lignes et leurs produits.

«Seulement 2,2% des startups qui reçoivent du capital-risque sont données à des femmes. Stocker des produits par des femmes fondatrices, toute l’année, c’est comme ça que se passe l’égalité commerciale, toute l’année. Cela investit dans les femmes », a déclaré Hanan.

Un autre détaillant qui se concentre sur les femmes est Benefit, qui s’associe à LinkedIn pour offrir des photos gratuites dans ses boutiques de Londres et de Glasgow afin d’encourager les femmes à donner à leurs profils LinkedIn une cure de jouvence professionnelle.

“Les actions sont plus éloquentes que les mots”, a déclaré Elsa Bernadotte, directrice des opérations de l’application Karma sur les déchets alimentaires.

“Il y a une grande différence entre dire que les femmes sont importantes et agir concrètement”

«Au lieu d’utiliser ces événements pour apparaître comme s’ils soutiennent la diversité des genres, les détaillants doivent prendre des mesures pratiques pour mettre en évidence et soutenir les femmes qui luttent pour les droits, mais aussi pour présenter les femmes qui accomplissent de grandes choses dans tous les domaines de la vie.

“Il est dommage que les détaillants utilisent ces jours-ci juste pour augmenter les ventes. Il y a une grande différence entre dire que les femmes sont importantes et prendre des mesures concrètes pour améliorer la diversité des genres.

«Pour que les campagnes IWD soient efficaces, elles doivent être authentiques.»

La consultante en marques de mode Elizabeth Stiles a déclaré que pour que les détaillants évitent d’apparaître symboliques autour d’IWD, ils devraient raconter des «histoires vraies sur les femmes» plutôt que de vendre des produits. Elle a déclaré que l’un des moyens d’y parvenir était d’utiliser les médias sociaux.

“Cette IWD, & Other Stories travaille avec des femmes photographes sous le hashtag #HerImageHerStory pour célébrer l’expression de soi”, a-t-elle expliqué.

«Un don de 1 £ sera fait pour chaque poste sous ce hashtag au cours du mois de mars aux femmes de l’organisation Care in pauvreté.

“Ce travail parce que c’est un projet distinct des vêtements eux-mêmes, donc vous n’avez pas à acheter quelque chose pour savoir qu’une bonne action est en train de se faire.”

Nicky Little, directeur du cabinet de conseil en leadership Cirrus, a déclaré que les campagnes IWD étaient utiles pour promouvoir les initiatives, sensibiliser et attirer les gens. Mais pour la plupart des détaillants, la lutte contre le déséquilibre entre les sexes concerne un véritable changement culturel, qui prend du temps.

Pour que les détaillants évitent d’apparaître symboliques dans leurs gestes, ils doivent se concentrer sur un «changement culturel». Peu a ajouté que les programmes de mentorat et les opportunités de réseautage peuvent aider à encourager les femmes à viser des postes de direction.

Les analystes disent que les détaillants devraient lancer des campagnes qui encouragent les femmes à assumer des postes de direction.

«De nombreux grands détaillants se sont engagés à améliorer l’égalité des sexes, en particulier au niveau des conseils d’administration. Comme les campagnes et autres initiatives, les promesses de dons peuvent être utiles », a déclaré Little à Retail Gazette.

“Cependant, ils ne suffisent pas à changer la culture d’un détaillant. Le changement culturel nécessite une attention constante. Elle doit venir de hauts dirigeants. »

Historiquement, les détaillants ont utilisé l’IWD comme une opportunité non seulement pour produire en masse de nouveaux produits, mais aussi pour les présenter au travers de campagnes explosives.

On peut soutenir que le manque de profit direct pour certains détaillants pourrait être un moyen pour eux d’échapper à l’étiquette «symbolique». Quel que soit le don, les détaillants pourraient avoir à considérer à la fois l’impact éthique et durable et les conditions de la main-d’œuvre (en grande partie féminine) qui fabrique leurs produits.

Cet IWD, montrant le changement et le soutien par le biais de vitrines et de publicités sur support, pourrait ne pas faire la différence, principalement parce que les consommateurs ont désormais une voix plus large, que ce soit via les médias sociaux ou l’activisme social. Et cette voix exhorte les détaillants à apporter des changements pratiques et percutants – plutôt que d’être symboliques.

