Joyeux Nouvel An chinois! Apportera-t-il de la prospérité au marché immobilier?

Le Nouvel An chinois de cette année sera célébré le samedi 25 janvier, avec l’année du rat pour 2020. Sera-t-il à la hauteur de son association avec la richesse et le surplus?

Alors qu’une grande partie du monde occidental est presque un mois dans la nouvelle année, la Chine et d’autres pays devraient introduire le nouvel an chinois ce week-end. L’année à venir sera l’Année du Rat, représentant l’aube d’un nouveau jour, tandis que les créatures sont généralement associées à la richesse et au surplus de la culture chinoise.

L’année à venir: il est temps d’investir

Sur ce thème, l’année à venir pour les investisseurs immobiliers chinois regardant le Royaume-Uni devrait être positive. Malgré les inquiétudes liées au Brexit qui ont préoccupé certains investisseurs étrangers, l’intérêt de la Chine pour le marché immobilier britannique a continué de croître ces dernières années, à Londres ainsi que dans d’autres grandes villes telles que Manchester, Liverpool, Leeds, Bristol et Birmingham.

Maintenant que le pays est fermement dirigé par un gouvernement majoritaire, quel que soit le résultat, la certitude accrue a provoqué un pic d’intérêt des investisseurs chinois, selon Nick Whitten, directeur de la recherche résidentielle chez Jones Lang LaSalle.

“Les acheteurs chinois et hongkongais n’attendent plus, ils commencent à investir maintenant qu’ils peuvent voir une résolution plus claire du Brexit à venir”, a-t-il commenté.

Il estime que Londres continuera d’être la principale cible des investisseurs immobiliers chinois depuis le résultat des élections, en raison de la demande refoulée de ces acheteurs ainsi que de Singapour, de la Malaisie et du Moyen-Orient.

Les avantages de l’investissement immobilier au Royaume-Uni

Comme la livre est restée faible par rapport au dollar américain depuis le référendum sur l’UE, acheter des biens au Royaume-Uni est moins cher que jamais pour les acheteurs étrangers – dirigés par ceux de Chine et de Hong Kong. Même si la stabilité refait surface, cette tendance semble se poursuivre pour l’instant, ce qui en fait le moment idéal pour faire de grosses affaires dans le pays.

Les prix des logements au cours de la dernière année ont été lents à grimper, mais les dernières recherches montrent un revirement, et de nombreux experts prédisent une année 2020 globalement beaucoup plus positive. Ceci, ainsi que les changements de droits de timbre annoncés par le gouvernement, en font maintenant le moment idéal pour investir et profiter avant que toute hausse des prix majeure n’entre en vigueur.

Alors que Londres a subi les plus gros coups à la suite du Brexit, le nord de l’Angleterre – en particulier le nord-ouest – et les Midlands n’ont pas été relativement affectés, et Savills s’attend à ce que ces zones surpassent considérablement Londres et le sud-est.

Il semble donc que l’année à venir, l’année du rat, pourrait tenir la promesse de richesse et d’excédent pour les investisseurs immobiliers avertis.

