JPMorgan Chase pourrait suspendre le dividende 2020

Jamie Dimon, président et chef de la direction de JPMorgan Chase, a averti que les résultats de la banque seraient affectés “de manière significative” en 2020, et que le conseil d’administration pourrait supprimer le dividende de cette année si le pire des scénarios se produisait. possible pendant la crise du coronavirus Covid-19 aux États-Unis.

L’entité a clôturé 2019 avec un bénéfice net record de 36 431 millions de dollars (33 720 millions d’euros), ainsi qu’un revenu record de 115 627 millions de dollars (107 024 millions d’euros).

“Nous avons enregistré des résultats records au cours de neuf des dix dernières années et nous sommes convaincus que nous continuerons à le faire à l’avenir, même si nous prévoyons une baisse significative de nos bénéfices en 2020”, a averti Dimon dans la lettre annuelle aux actionnaires de la compagnie.

“Nous ne savons pas exactement ce que l’avenir nous réserve, mais à tout le moins, nous supposons qu’il comprendra une mauvaise récession combinée à une sorte de stress financier similaire à celui de la crise financière mondiale de 2008. Notre banque ne peut pas être à l’abri de tels effets. de stress », a averti Dimon.

Bien que l’exécutif ait fait référence aux résultats du premier trimestre, qui seront publiés mi-avril, pour connaître les prévisions pour l’ensemble de l’année, il a rappelé les résultats du dernier test de résistance de la Fed.

Dans le scénario défavorable de base, avec un chômage de 10% et une baisse des marchés boursiers de 50%, JPMorgan Chase a enregistré une baisse des revenus de 20%, ainsi qu’une augmentation du coût des crédits pouvant atteindre 20 000 millions de dollars (18 512) millions d’euros). Malgré cela, l’entité obtiendrait des avantages à tous les trimestres, enregistrerait un excédent de liquidité d’un demi-billion de dollars (462 797 millions d’euros) et un ratio de fonds propres CET1 proche de 10%. En outre, vous pourriez continuer à verser des dividendes.

Cependant, lors de l’examen d’un scénario plus défavorable, avec une contraction de 35% du PIB au deuxième trimestre et dont les conséquences ont duré jusqu’à la fin de l’année, ainsi qu’une grève proche de 14%, Dimon a expliqué que le conseil d’administration « ils envisageront très probablement de suspendre le dividende. »

