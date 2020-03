Judith Bremner, exécutive de la marque Phase Eight, quitte 18 ans

// La directrice de la marque Phase Eight, Judith Bremner, se retire

// Anja Thorne, créatrice de tricots senior de Phase Eight, doit remplacer Bremner

// Bremner était auparavant directeur du design à Monsoon

Judith Bremner, directrice de la marque Phase Eight, quittera son poste fin juin après 18 ans.

Bremner était auparavant directeur du design chez Monsoon, et a également occupé des postes dans le design chez Max Mara.

Elle a rejoint Phase Eight en 2002.

Bremner a aidé au lancement de vêtements d’occasion sous le label Collection 8 et d’une collection grande taille sous le label Studio 8.

Elle a participé à la relance de la marque Damsel in a Dress après son rachat par TFG London, la société mère de Phase Eight.

Parallèlement, la créatrice de tricots senior Phase Eight Anja Thorne devrait remplacer Bremner lors du lancement des collections automne 20.

Thorne a rejoint Phase Eight en 2010, après avoir auparavant occupé des postes de conception chez Burberry, Arcadia et Monsoon.

“Avec des ventes annuelles de marques supérieures à 200 millions de livres sterling, Judith s’est bâti une clientèle exceptionnellement fidèle à travers le Royaume-Uni, ainsi que sur de nombreux marchés à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie”, a déclaré Ben Barnett, directeur général de TFG London.

“Au cours des 18 années passées par Judith à la tête de la phase huit, les ventes et la rentabilité annuelles ont été multipliées par dix – un exploit qui, à ma connaissance, est sans précédent dans notre secteur.”

Bremner a déclaré: «Les deux dernières décennies ont vu des changements importants dans notre industrie, avec l’essor inexorable de la mode jetable et le déclin apparemment inévitable du service local et du style en faveur de la commodité en ligne impersonnelle. Avec des magasins locaux maintenus avec succès à travers le pays, Phase Eight continue de représenter une approche différente de la vente au détail, et qui continue de résister à l’épreuve du temps. »

