Julio Puon: Donnons-nous la paix et la stabilité financière d'ici 2020

Source: Courtoisie

Avant l'année challenger 2020 en question économique qui est sur le point d'entrer, je pense qu'il est d'une grande importance pour nos finances personnelles et notre santé mentale de revoir notre budget familial pour faire les ajustements nécessaires.

Comment tu fais?, Je vous suggère de revoir les éléments suivants:

Revenu. Si vous souhaitez augmenter votre capacité d'épargne, ou avoir un plus grand mou pour vos dépenses, vous pouvez chercher à générer revenu supplémentaire Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Vous pouvez réaliser des projets de conseil de manière indépendante, enseigner quelques cours, vous aider avec Uber ou démarrer une entreprise parallèle à votre emploi.

Vérifiez comment vous pouvez extraire certains biens. Il existe des applications comme Airbnb qui vous permettent de louer temporairement des espaces inutilisés.

Dépenses Il existe deux types de dépenses, le discrétionnaire et non discrétionnaire.

Les dépenses discrétionnaires Ce sont ceux qui sont nécessaires et la plupart sont inévitables. Quelques exemples de ceux-ci incluent le paiement du loyer ou de l'hypothèque, les dépenses de supermarché, les frais de scolarité, le budget de la santé, les services (eau, électricité, téléphone, gaz, téléphone portable), l'essence et l'assurance médicale.

Dans ces derniers, il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous pouvez rechercher des économies grâce à optimiser la consommation d'électricité ou recherchez un meilleur taux d'intérêt lors de l'embauche d'un crédit hypothécaire ou automobile.

Les domaines où vous pouvez travailler sont les dépenses non discrétionnaires. Quels sont? Ce sont ceux dont on peut se passer ou qui ne sont pas nécessaires pour vivre. Déjeuners ou dîners, vacances, vêtements, passe-temps, quel que soit le lujito donné, cadeaux, achats dans les grands magasins (télévision, ordinateurs, chambres), célébrations et fêtes, achats de voitures, voyages de cinéma et de divertissement et un long, long liste des dépenses "Ant."

Parfois, un excès de dépenses discrétionnaires Cela peut générer de sérieuses contraintes financières, car elles sont souvent couvertes par des cartes de crédit jusqu'à ce qu'elles les rencontrent et lorsque cela se produit, elles utilisent des crédits de paie, puis des prêts de la famille et des amis et enfin certaines personnes ont besoin d'utiliser des crédits informels qui portent intérêt jusqu'à 10% par mois.

Ce qui précède génère un stress inutile qui pourraient affecter les relations familiales et le rendement au travail.

Évitez de tomber dans les cycles de endettement perpétuel. C'est pourquoi je vous invite à donner à votre partenaire et à votre famille la possibilité de revoir les dépenses discrétionnaires. Nous devons trouver un moyen de les réduire jusqu'à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'emprunter ou qu'un résidu soit atteint.

Que diriez-vous de partir en vacances une fois au lieu de deux? Et si au lieu d'un voyage à l'étranger, il devenait national?Vous serez surpris de l'énorme offre touristique que propose notre pays. Vous pouvez réduire la fréquence à laquelle vous sortez pour dîner ou au cinéma en choisissant de rester à la maison pour faire une activité familiale comme cuisiner ensemble ou visiter un parc ou un musée.

Si vous êtes célibataire (ou) vous pouvez réduire les dépenses dans les lujitos comme les gadgets, les voyages au Starbucks ou les achats de vêtements. De même, je pouvais éviter d'organiser des célébrations et des fêtes. Au lieu d'une voiture haut de gamme, vous pouvez opter pour une voiture de milieu de gamme. A la fin de la journée, ce que tu veux c'est arriver du point a au b non?

Compte tenu de la pente de janvier qui approche, je vous invite à avoir votre bonus ou bonus pour couvrir ces dépenses inévitables telles que assurances et polices immobilières, que plusieurs fois nous les reportons.

Dans le cas où vous avez déjà couvert ces dépenses ou avez des restes, vous pouvez profiter de la réduction du solde de toute dette. Si vous n'avez pas de dettes, vous pouvez en profiter De l'argent à investir. Vous pouvez apporter des contributions à votre Afore, créer un fonds pour l'éducation de vos enfants ou faire des rénovations à votre domicile.

Il changer les habitudes de dépenses Souvent, c'est difficile, mais vous devez vous en donner l'occasion, vous serez surpris de la tranquillité mentale et financière que cela apportera.

Enfin, il ne faut pas oublier le habitude de prévention. Après avoir souscrit une assurance couvrant les frais médicaux importants, la voiture et la maison éviteront de gros débours si vous ne les avez pas couverts. Recherchez la paix et la stabilité dans vos finances personnelles.

Je vous souhaite à vous et à vos proches le meilleur en 2020.

L'auteur est professeur au Département régional de comptabilité et des finances.

